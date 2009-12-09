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عام سعيد أستاذ صبحي منصور
منال شوقي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:49
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الأستاذ المحترم أحمد صبحي منصور
تحية طيبة و بعد :
بادئ ذي بدء فإن ما دفعني للكتابة إليك هو إغلاقك باب التعليقات علي مقالاتك و لأن ما تكتبه غريب و غير شائع فقد تمثلت في ذهني صورة ما عنك ، ألا و هي صورة الرجل الذي يسكن كوكباً بمفرده أو برجاً عاجياً و المنعزل كلياً عن أي صوت فيما عدا صوته هو .
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سأنقل لك الصورة أو الكيفية التي يراك عليها الملحدون إن سمحت لي .
ذات مرةو كنت حديثة عهد بالكتابة هنا سألت أصدقاء لي ملحدين و من عدة جنسيات - و هم بالمناسبة لا يكتبون في الحوار المتمدن - عن كاتب ينشر في الحوار المتمدن أستيطع أن أقترحه علي أصدقائي المسلمين ليقرأوا له فأسهل بذلك عملية إدراك حقيقة كون الأديان خرافة و محض إنتاج بشري .
فهل تعلم يا سيدي أي إسم أقترحوه عليّ ؟
لم يقترحوا سامي الذيب و لا سامي لبيب و لا مالك بارودي و لا غيرهم كثيرون
إقترحوا إسمك أنت !
قالوا لي : هذا الرجل قرآني و كتاباته مناسبة جداً للمبتدأين في استخدام عقولهم في نقد الإسلام ، فهو يمثل أول خطوة باتجاه الإلحاد ومعظم من يقرآون له يسهل عليهم لاحقاً إدراك الحقيقة .
فأنت يا سيدي تمثل بالنسبة للملحدين مرحلة الروضة التي تهيئ المسلم لاحقاً للنظر للإسلام بعين النقد و بالتالي فدورك مهم جداً باركتك الألهة جميعاً .
.
لفت نظري في الأونة الأخيرة سلسلة مقالاتك عن لقاءات محمد التخيلية مع مذيع البي بي سي و لا أخفي عليك أنني ضحكت ملء شدقي و أنا أقرأ ردود محمد علي أسئلة المذيع لا لشئ إلا أنني تخيلت محمد جالس أمام المذيع و ينطق بتلك الردود البليغة التي كتبتها أن علي لسانه و هنا أستحلفك بإلهك جل و علا ، هل كان محمد يستطيع أن ينتج هكذا لغة و أن يفكر بهكذا منطق ؟
إقتباس ( قال النبى محمد عليه السلام : هذا سرد تاريخى ، لا ندرى مدى صحته . ولكن أين ابناء آدم الآخرون ؟ ألم ينجب إلا قابيل وهابيل ؟ وألا يوجد من ذريته الأوائل سوى ابناء القاتل قابيل ؟ ألم ينجب هابيل قبل مقتله ؟ )
هل كان محمد يعلم ما هو السرد التاريخي ؟
محمد كان يسمي السرد التاريخي ( قص القصص ) نحن نقص عليك أحسن القصص .
هل كان محمد يملك العقلية الفضولية ؟
هل كان يفكر و يتسائل و يندهش و يتعطش للمعرفة ليسأل ما إذا كان أدم قد أنجب غير قابيل و هابيل أم لا ؟
إعطني مثالاً واحد علي فضول محمد و اهتمامه بالتسائل و التفكير استجلاء الغامض ؟
كم مرة ورد في القرآن لفظ ( يسألونك ) ؟
يسألونك عن كذا قل كذا ، فلما لم يكن محمد نفسه يملك عقلاً فضولياً يسعي للمعرفة و هو الذي في يده أبواب المعرفة كلها ممثلة في الخالق و همزة الوصل جبريل !!!
لماذا لم يسأل محمد سؤال واحد كالأخرين الذين سألوا علي الأقل ؟ أكان يعلم كل شئ أم لم يكن يهتم لمعرفة أي شئ ؟
هناك إحتمال أخر ألا و هو أن مؤلف القرآن لم يكن لديه من الخيال الخصب ما يجعله يتصور أن النبي يطرح الأسئلة علي ربه لأن هذا المنحي لم يكن يخدم النص ، أما طرح الأسئلة من قِبل المناوئين فيخدم قضية التحدي القائمة بين محمد و مخالفيه بغية إظهاره عليهم و السخرية منهم .
.
لا أعلم بأي حق تتكلم عن لسان رسول الإسلام و هو القائل : من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار !
ثم تذكرت أنك قرآني و لا تصدق في هذا اللغو المسمي حديث نبوي و لم يفتني أيضاً منقحي سيرته و مجملي حقيقته ( بمقاييس عصورهم ) قولهم حين وبخهم بعض معاصريهم فقالوا : نحن نكذب له لا عليه .
.
أما بخصوص مقالك الأخير عن نوح ، فلدي بعض الأسئلة تخص رب العزة جل و علا .
ألم يكن هذا الجليل يعلم أن مجهوداته في الطوفان ستضيع سُدي ؟
ما الحكمة من الطوفان من الأساس ؟
من المقصود بالدرس و العبرة ؟
فإن لم يكن قد تبقي بعد الطوفان سوي من هم في الأساس مؤمنين فلمن العبرة و العظة ؟
و إذا كان الكفار قد غرقوا و من الغرق إلي النار مباشرة فماذا سيتعلمون من قصة غرقهم ؟
واضح أن أحداً ليس مستفيداً ، فالمؤمن كان مؤمناً قبل الطوفان و الكافر سيظل مصيره النار بعد الطوفان و رب العزة يعلم أنه لم يستأصل الكفر و الشر بالطوفان و إنما سيظهران ثانية حتي بعد حملة التنظيف و الإبادة التي قام بها و وجع قلب نوح معاه علي الفاضي و خلاه يا ولاداه يبني سفينة عملاقة و لا تايتانك دون جدوي !
و حتي الأجيال اللاحقة علي نوح لم يعتبروا و هاك قوم محمد خير مثال حين قالوا له ( إن هي إلا أساطير الأولين ) !
أيعقل أن إله حكيم و رزين و عاقل يتصرف بهكذا تخبُط ؟
أيعقل أن يقيم مشروع كبيراً كمشروع الطوفان و يعود بخفي حنين !!!
تقبل تحياتي سيدي الفاضل و دمت ذخراً للادينية .
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