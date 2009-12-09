

الشرقي لبريز

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 01:58

المحور: كتابات ساخرة









لا خير في مجتمع دخل الكهف بافكاره مند ما يربو على الاف السنين، واكتف بالعيش على افكار ورثها مند ما يزيد عن الف سنة، ليحس الدفء داخل كهفه، فأحال عقله على تقاعد مبكر، بدل التفحص والمراجعة.

حدث يوما وخرج هذا المجتمع من الكهف فوجد نورا، نور اقوى من عينيه، فهرول مسرعا بالعودة الى الكهف، فصار يلتمس التعزية، ويعش على امجاد مضت، ان كانت بالفعل امجاد.

ان الكهف الفكري هو ملجأ المجتمع ضد المستقبل، ضد الزمن، لهذا صار يخشي النور ويسد بسرعة كل ثقب يتسرب منه الى الكهف.