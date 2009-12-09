

وسام الوائلي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 00:40

المحور: الادب والفن









في فراغات الكون

نجم بارق يبتلع الظلام

ضوء يمشى على خطوط الصمت

يتيما إلا من روح

وبقايا جسد

يمنح الهبات

سماه دانيال

كتابا عتيقا

يرتشف الحكايا

جلس القرفصاء

تكور

سالت روحه

اختفى ظلا

انحنى قوسا

انعكاس المرايا

ارتجاف الضياء

طنين ذباب

طفيليات ذهن

هروب نحو الصفاء

ارتجاف يزلزل البرق

جسد ينزف المعنى

سكين موج يضاجع الغيم

ليسقط مطرا على ارض اليباب

خطوات قادم خلف العدم

نجم مجهول

يزرع النداء في الجسد

لامناص من الترحال في ارض المعنى

في سر الضوء

خلف الوادي الغريب

افترش ضلي متاهات للريح

ومراسي للإنتظار

سفن غرقى تبتلع الحروف

شراعي الممزق عباءات الحجب

حمم البراكين

دموع الشياطين

ارادة مصلوبة

ذلك أنا

غريب يطارد الغيوب