أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وسام الوائلي - الوادي الغريب





اخر الافلام











المزيد.....

الوادي الغريب


وسام الوائلي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 00:40
المحور: الادب والفن
    


في فراغات الكون
نجم بارق يبتلع الظلام
ضوء يمشى على خطوط الصمت
يتيما إلا من روح
وبقايا جسد
يمنح الهبات
سماه دانيال
كتابا عتيقا
يرتشف الحكايا
جلس القرفصاء
تكور
سالت روحه
اختفى ظلا
انحنى قوسا
انعكاس المرايا
ارتجاف الضياء
طنين ذباب
طفيليات ذهن
هروب نحو الصفاء
ارتجاف يزلزل البرق
جسد ينزف المعنى
سكين موج يضاجع الغيم
ليسقط مطرا على ارض اليباب
خطوات قادم خلف العدم
نجم مجهول
يزرع النداء في الجسد
لامناص من الترحال في ارض المعنى
في سر الضوء
خلف الوادي الغريب
افترش ضلي متاهات للريح
ومراسي للإنتظار
سفن غرقى تبتلع الحروف
شراعي الممزق عباءات الحجب
حمم البراكين
دموع الشياطين
ارادة مصلوبة
ذلك أنا
غريب يطارد الغيوب





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
وسام الوائلي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- إغتيال
- مذبح الحرية
- خد المحار

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- يوم عالمي للرواية العربية
- السينارست يوسف المحسن: حظ الفنون القابلة للتدوير أكبر من ال ...
- جمعية الثقافة والفنون تحتضن رموز الإبداع العراقي
- بتعليمات من جلالة الملك.. مستشاران ملكيان يعقدان لقاء مع رئي ...
- كثافة رومانسية تنصهر في كيمياء تراجيدية مؤلمة -
- المسرح الروماني بالإسكندرية.. شاهد على ثلاث حضارات
- الدكتورة سعدية بن سالم تصدر “عوالم سردية تونسية في النثر وال ...
- أوضــاع العالم هذا العام في كتاب بعنوان -من يحكم العالم-
- إلياس العماري يزور سفير روسيا بالرباط لتقديم واجب العزاء
- صدور رواية فنتازية -زجاج مطحون-

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وسام الوائلي - الوادي الغريب