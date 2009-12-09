

سعادة أبو عراق

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 00:39

المحور: الادب والفن









مَن يَملِكُ تَحريضَ الشّعرِ فِيكَ

غَيرَ مَلاكٍ يَأتيكَ

عَلى شَكلِ امرَأةٍ

يَعرِفُ كُلَّ الأبوابِ إليْكَ

وَكُلَّ مَفاتيحِ السرِّ المُخْتبَئِ

القابِعِ فيكَ

يأتيكَ سّنا امرأة مِن تِطوانَ

يَفرُكُ عَينَيهِ القَلبُ وَيصْحُو

يَمتَشِقُ المِزمَارَ

يُغَني

تَرقُصُ من حَولَكَ كل الدنيا

والعَالمُ

فتَرى كم كُنتَ كئيبا في قمة بؤسكَ

تَسألُ عَنْ سِحرِ المرأة

كَيفَ تمجُّ أنوثَتَها فيكَ

فَيَغدُو الخَشَبَ اليابِسُ في القَلبِ

نُوراً أو ناراً تَطهوكَ