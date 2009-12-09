أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعادة أبو عراق - ملاك الشعر





اخر الافلام











المزيد.....

ملاك الشعر


سعادة أبو عراق
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 00:39
المحور: الادب والفن
    


مَن يَملِكُ تَحريضَ الشّعرِ فِيكَ
غَيرَ مَلاكٍ يَأتيكَ
عَلى شَكلِ امرَأةٍ
يَعرِفُ كُلَّ الأبوابِ إليْكَ
وَكُلَّ مَفاتيحِ السرِّ المُخْتبَئِ
القابِعِ فيكَ
يأتيكَ سّنا امرأة مِن تِطوانَ
يَفرُكُ عَينَيهِ القَلبُ وَيصْحُو
يَمتَشِقُ المِزمَارَ
يُغَني
تَرقُصُ من حَولَكَ كل الدنيا
والعَالمُ
فتَرى كم كُنتَ كئيبا في قمة بؤسكَ
تَسألُ عَنْ سِحرِ المرأة
كَيفَ تمجُّ أنوثَتَها فيكَ
فَيَغدُو الخَشَبَ اليابِسُ في القَلبِ
نُوراً أو ناراً تَطهوكَ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سعادة أبو عراق

إجمالي القراءات: 115,816
المقالات المنشورة: 46
- هل المعجزة ضرورية للإيمان؟
- من أين نبعت فكرة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؟
- أين الإعجاز في القرآن الكريم
- رحلة
- الحافلة/ قصة أدب غرائبي
- هل كان مع الإسراء معراجا؟
- ترشيد الدعاء
- وصية
- من قسم البشر إلى كفار ومسلمين؟
- نجومية رجال الدعوة
- هل نحن بحاجة إلى دعاة؟
- إلى الذين يستنكرون المولد النبوي
- في رثاء الشهيد زياد أبوعين
- مصداقية التوثيق الشفاهي
- فقه إدارة البؤس
- ليس كابوساً / ادب غرائبي
- تديين العادات
- حد الرجم في الإسلام
- مصدرا الخير والشر
- صورة الله

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- يوم عالمي للرواية العربية
- السينارست يوسف المحسن: حظ الفنون القابلة للتدوير أكبر من ال ...
- جمعية الثقافة والفنون تحتضن رموز الإبداع العراقي
- بتعليمات من جلالة الملك.. مستشاران ملكيان يعقدان لقاء مع رئي ...
- كثافة رومانسية تنصهر في كيمياء تراجيدية مؤلمة -
- المسرح الروماني بالإسكندرية.. شاهد على ثلاث حضارات
- الدكتورة سعدية بن سالم تصدر “عوالم سردية تونسية في النثر وال ...
- أوضــاع العالم هذا العام في كتاب بعنوان -من يحكم العالم-
- إلياس العماري يزور سفير روسيا بالرباط لتقديم واجب العزاء
- صدور رواية فنتازية -زجاج مطحون-

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعادة أبو عراق - ملاك الشعر