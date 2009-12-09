

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 23:43

المحور: الادب والفن









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رائد عمر العيدروسي

بأقصى درجاتِ الأسى , وبأشدّ حرارةٍ من حرارة الأحزان , فقد افتقدتُ الرائعة الحنونه .!

إنها جعلتْ اعصابي في تمزّقٍ يتصاعد , رؤايَ في تشتّتْ . يسودني الإضطراب والألتهاب . لا اعرف لغاية الآن اذا ما زالت على قيد الحياة او وافاها الأجل .! , أبلغتُ وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأخرى للأعلانِ عن فقدانها , أخبرتُ مراكز الشرطةِ والأمن للتحرّي عنها , إتّصلتُ بحرسِ الحدودِ لمنعِ خروجها او إخراجها من القطر , ابلغتُ طيران الجيش بالبحثِ عنها .

لا امتلكُ تصوّراتٍ او افكارٍ اذا ما خطفوها الدواعش او جماعات مسلحة اخرى , كما لا ادري اذا ما هي قامت بعمليةٍ استشهاديةٍ ضدّ اذناب المحتل .!

هل تُراها اغتيلتْ برصاصِ قنّاص .؟ فأين جثّتها .! , ما سرُّ اختفاؤها المحيّر .! , فمنذُ ايّامٍ قلائلٍ إختفتْ قطّتي " روزي " ولمْ ترجع , الرجاء الساخن وال SPICY لكلّ مَن يعثر عليها , الإتصال بي عبر الأيميل او كافة وسائل السوشيال ميديا الأخرى , وله الثواب والأجر , مع مكافأةٍ معتبرة ..!