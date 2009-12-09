أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - صادق الحسيني - قصيدة العام الجديد





اخر الافلام











المزيد.....

قصيدة العام الجديد


صادق الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 20:23
المحور: الادب والفن
    


العام الجديد على الابواب
لست مستعدا لاستقباله
اعرف ما يحمل من بشائر
مدن بالدم ستغرق
وارواح الابرياء باسم الدين ستزهق
واعرف ان طريق السلام ملغوم ومغلق
وكذلك الف مليار ومليار ستسرق
العام الجديد على الابواب
ووطني الى اشلاء ممزق
يعبث فيه الفقر والجوع رغم بتروله الغالي المعتق
تقوده الغربان والجرذان ما بين رعديد واحمق
العام الجديد على الابواب
يا صاحب النهرين يفتلني القلق
يا ايقونة الدنيا متى يعود مجدك للالق





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صادق الحسيني

إجمالي القراءات: 30,690
المقالات المنشورة: 16
- قصيدة :الربيع العربي والاغتراب
- قصيدة : لن ارحل ثانية
- راقصة الفلامنغو
- مواويل الغرباء
- قصائد ماطرة
- قصيدة بعنوان البحث عن ذاكرة الامس
- كلاب الخليفة
- قصيدة بعنوان الصمت
- قصة قصيرة بعنوان الوفاء
- كُنا وأصبحنا
- قصيدة بعنوان متفائل جداً
- قصيدة بعنوان بوعزيزي امير الفقراء
- قصيدة بعنوان ملك السراب
- ذاكرة البوح
- قصيدة بعنوان الروح والمنفى

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- كثافة رومانسية تنصهر في كيمياء تراجيدية مؤلمة -
- المسرح الروماني بالإسكندرية.. شاهد على ثلاث حضارات
- الدكتورة سعدية بن سالم تصدر “عوالم سردية تونسية في النثر وال ...
- أوضــاع العالم هذا العام في كتاب بعنوان -من يحكم العالم-
- إلياس العماري يزور سفير روسيا بالرباط لتقديم واجب العزاء
- صدور رواية فنتازية -زجاج مطحون-
- هل تحول “بيجيدي” ابن كيران الى حاضنة للجهاديين؟
- الثقافة البرلمانية: عيد الغدير سيكون عطلة رسمية واليوم الوطن ...
- -عين الشرق ـ هايبرثيميسيا 21- للكاتب والإعلامى السورى إبراهي ...
- بطلة أفلام حرب النجوم كاري فيشر -تصاب بأزمة قلبية-

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - صادق الحسيني - قصيدة العام الجديد