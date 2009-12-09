

صادق الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 20:23

المحور: الادب والفن









العام الجديد على الابواب

لست مستعدا لاستقباله

اعرف ما يحمل من بشائر

مدن بالدم ستغرق

وارواح الابرياء باسم الدين ستزهق

واعرف ان طريق السلام ملغوم ومغلق

وكذلك الف مليار ومليار ستسرق

العام الجديد على الابواب

ووطني الى اشلاء ممزق

يعبث فيه الفقر والجوع رغم بتروله الغالي المعتق

تقوده الغربان والجرذان ما بين رعديد واحمق

العام الجديد على الابواب

يا صاحب النهرين يفتلني القلق

يا ايقونة الدنيا متى يعود مجدك للالق