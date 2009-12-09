

هناء الديوري

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 20:22

المحور: الادب والفن









عالم مليء بالتناقضات

الكل يمشي مع التيار

لكن في قرار في كل واحد منا

أحلاما يريد تحقيقها

كل واحد يريد أن يتوقف لبرهة

ويفكر ماليا في حياته

هل هو على صواب في قراراته

كل واحد يريد أن يصرخ بأعلى صوته

لدي حياة واحدة...

لدي أحلام...

لدي طموح...

أريد أن أكون مختلفا...

ما يفعله الجميع ليس بالضرورة ما تهواه نفسي

أريد أن أقوم بشيء مميز

لا أريد أن أغير كل شيء في هذا العالم

لكن أريد أن أكون أنا التغيير

أريد أن أغير أن حياتي أولا