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قصيدة-أحيانا.. أضبط نفسي


محمود عبد الرحيم
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 18:34
المحور: الادب والفن
    


أحيانا.. اضبط نفسي

شعر/محمود عبد الرحيم
أحيانا.. اضبط نفسي
مضطرا أن أتخفى
لأخفي قليلا
تجاعيد قلب يشقى
ندبات عمر غائرة
أوجاعا مستوطنة
منهكة
روحا كانت محلقة
وأعود وراءً
للوراء
أتقافز كطفل غضّ
مرح
مازال يرسم حلمه الوردي
يلونه على مهل
يمارس لذة المغامرة،
الكشف
يشاكس، مختالا، "طوب الأرض" ..
طفلة تعبر مسرعة
عجوزا يصحب عصا بائسة
جدةَ تخيط عالمها الخرافي
هرةَ تتسول خبزها الصباحي
وريحانة تتشمس في الضحى
وأحيانا.. يصيد النبق المستلقي
في حضن فراشات ثكلى
بسكينة، كانت تحلم
أو يعكر صفو يمامات تمرح،
ضفادع على الشط تنعس
أو فوق الماء ترقص
ثم يُغشى عليه
ليأكل أرزه مع الملائكة
تهدهده يد حانية.
أحيانا .. اضبط نفسي
وأنا مضطرا اعجز
أن أكون ما اشتهى
أتجرع مرارات الفقد،
التيه
ورغما عني يتوه
عنوان طفولتي
ذاكرتي
تاريخ سذاجتي
لهوي
فرحي
روحي
بكارة الأشياء
ولا أعود وراءً
للوراء.

21ديسمبر 2016





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محمود عبد الرحيم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمود عبد الرحيم - قصيدة-أحيانا.. أضبط نفسي