

كمال التاغوتي

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 17:52

المحور: الادب والفن









يَـــا وَلَــدًا عَمَّــدَهُ جُرْحُ التُّرَابِ



والحَصَــى المَــنْثُــورُ بَيْنَ الدُّرُوبِ،



قَــدْ نَــزَفْنَــا شَــهْوَتَــنَــا لِلرَّحِيــلِ



فَــلِمَــاذَا تُسْرِجُ مَــتْــنَ الضَّبَــابِ؟



مُــذْ أَشْرَقْتَ كَقِنْوِ الصَّــبَّــارِ



بَيْنَ كُثْبَـــانِ الرَّصَــاصِ العَــاثِرِ



لَــمْ تُمْهِلْ هَــذَا القَلْبَ فَيَجْمَعَ



أصْدَاءَ الصَّرَخَــاتِ الهَـائِمَةِ



خَلْفَ مَفَــاتِيحِ الإعْصَــارِ،





يَــا وَلَدًا مَصْقُــولاً كالإنْجِيلِ



سِرْتَ فِينَــا دُونَ نِــزَالِ



واقْتَحَمْتَ الشُّرْيَــانَ



لِــــتَسُــوقَ الدَّمَ قُطْعَــانًــا



نَــحْوَ بُــرُوجِ الهَــاوِيَــةِ:



فَــهُــنَــاكَ الصَّلْبُ الأَصْلِيُّ



وهُنَــاكَ الجَــزْرُ الجِــذْرِيُّ



وهُنَـــاكَ القَتْـلُ الأُسِّيُّ



وهُــنَــاكَ العَــهْدُ الكُـــلِّيُّ،



وهُــنَــا أَقْمَـــارُ الجَـــلِيلِ...





خَــلْفَــكَ نَــحْنُ عَــلَــى أَرْصِفَــةِ البُرْتُقَــالِ



نَــرْعَــى أَشْرِعَــةً فِي انْـتِظَــارِ السُّفُــنْ،





يَــا وَلَــدًا قَــامَتْ هَــامَتُــهُ كالوَتَــدْ



فَــارْتَجَّتْ أَعْمِدَةُ الغِيَــابِ



واعْتَـــلَى صَهْـــوَةَ الأَبَــدْ،



لَيْسَ لَــهُ وَجْهٌ



مَـــادَامَتْ فِيهِ كُلُّ أَخَــادِيدِ الأرْضِ



وأقَـــالِيمُ الزَّيْتُــونِ المُتَّــقِدْ،



لَيْسَ لَــهُ ظِلٌّ



كَيْ تَغْتَـــالَــهُ مِرْآةٌ



بِطَوَاحِينِ الزّبَــدْ؛



هُــوَ مَــنْ أَوْدَعَـــهُ البَــــحْرُ



مِفْتَـــاحَ المُـــدُنْ...



سَــوْفَ تَسْنُــو بَسْمَتُــهُ مَعْسُــولَةً فِي أقْوَاسِ السَّحَــابِ...