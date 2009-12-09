

حبيب مال الله ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:09

المحور: الادب والفن









أدب المعارك

د. حبيب مال الله ابراهيم

هنالك فرق شاسع بين أن نكتب لرغبة فينا أو أن نكتب لنكسب رضا السياسيين. أن نكتب لرغبة فينا يعني أن ننطلق في فضاءات الاِبداع، أما أن نكتب كي نرضي هذا وذاك فهو ما نُسميه بيع الإبداع والإنجرار وراء الهدايا والهِبات والمكافآت. هذا سبب فشل بعض اُدبائنا لأنهم سعوا لاِرضاء الآخرين للحِصول على المكاسب المادية، لذا بقيت تجاربهم مرتبطة بكورسي الحُكم وظلت رواياتهم ساري المفعول لزمن معين ومُرتبط بأوضاع معينة. مورست ضد العراقيين خلال العقود المنصرمة أبشع عملية محو ثقافية للقضاء على ثقافته ومثقفيه وعسكرة أدب وأُدباءه وتحويل اتجاهاتهم من الثقافة الأدبية الى الثقافة الحزبية وبرز لدينا نوع جديد من الأدب هو أدب المعركة اذ انغمس عدد من الادباء في هذا النوع من الأدب حتى أصبحوا من الذين يكتبون ويصفون المعارك بقابلية وقدرة كبيرتين.

كتب العديد من الروائيين روايات كانت ثيمتها الأدبية المعارك واستطاعوا أن يُبدعوا فيها وأن يصفوا المعارك حتى يحس القاريء ان قنبلة عمياء ستسقط في أية لحظة والعشرات من الجثث ملقاة على الأرض. كان هذا حال الروائي الأمريكي أرنست همنغواي صاحب الروايات العالمية الممتعة فهو يصور في اِحدى رواياته كيف يتحول أحد الضباط من دكتاتور قبيل المعركة الى اِنسان ودود أثناء المعركة كي يضمن حماية الجنود له ويتحدث مع جنوده بهذه اللهجة الميئوس.

يعبر الأديب عن ذاته في الكِتابة ويكتب تجربته بموضوعية، الا ان الموضوعية مطلوبة ونعني بها موضوعية الأديب في التحليل ووصف واقع حال المعارك والقفز فوق الذاتية الى الحد الذي يتحول فيه العمل الأدبي بحث علمي أي مراعاة القوانين والنظريات الأدبية وفي خضم المعارك هنالك الضحايا الأبرياء ممن لم يكونوا يرغبون في الحرب لكنهم سيقوا اليها سوقاً وما كان بامكانهم الإختيار بين الـ نعم و الـ لا.

اذا كان البعض يعتقد بأن المعارك لا تعترف بالمواقف الإنسانية فان حقيقة الحروب أظهرت الكثير من المواقف الإنسانية المؤطرة بالشجاعة ومن تلك المواقف ان بعض الجنود العراقيين والإيرانيين اتفقوا على انهاء القتال بينهم في احدى معارك حرب الثماني سنوات وجلسوا سوية يتباحثون في امور الحرب ويعرضون سلبياتها وفي نفوسهم سخرية من كلا القيادتين اللتين تريدان تحقيق غايتيهما الشريرة بعرض أرواح الأبرياء من الشعبين للخطر وعلما منذاك ان التحكم الى العقل خير لهم.

هنا يستطيع الأديب أن يُحيل هذا الموقف الإنساني الى رواية معبرة عن واقع حال مختلف ولكن أيستطيع ألا يميل الى أحد الطرفين؟ فيدعي ان الجنود اتفقوا على اقامة الصلح قبل أن تعقده الأطراف السياسية.