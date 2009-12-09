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لو كان لي أن أصير ممثلا - شعر


ماجد الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:08
المحور: الادب والفن
    


لو كان لي أن أصير ممثلا
شعر: ماجد الحيدر

لو كان لي أن أصيرَ ممثلا
لاخترتُ على الفور
دورَ الميت.
ذاكَ أسهلُ الأدوارِ
وأقلُّها تكلُّفا
وحاجةً للثيابِ والأصباغ؛
فأنا، أعني نحن،
لا نجيدُ غيرَه
مذ سقطنا من بطون أمهاتنا
عراةً
شاحبينَ
أنصافَ موتى
الى هذي الأرضِ الموحِلةِ
النديَّةِ بالدماء!





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ماجد الحيدر

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد الحيدر - لو كان لي أن أصير ممثلا - شعر