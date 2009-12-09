

حسين علوان علي

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:07

المحور: الادب والفن









بين (روزلين وجورج تاون)*

أصغيت يا نهر بوتامِك* إليك

وما سمعت الكرخ والرصافةَ

يتهامسان

على ضفتيك.



بكلّ أسماعيَ أيها النهر الرَهيف

أصغيت،

ألتفت إلى خصرك الأهيف

إذ يلتوي عند ربوة من فرجينيا الخضراء،

وما لقيت الشناشيل المُطلّة.



لكن أنفاس النساء نفسها

لفحت عند رقبتي،

ورائحة الشواء

في المطاعم المتراصة

كانت كالرائحة في شارع السعدون.



كان للماءِ ذات المرأى

وللجسرِ المعبر ذاته

حتى الشمس كانت هيَ،

لم أر لها وجها آخر

ولم ألمس لها دفئا آخر.



إيه... بوتامك.

ينبغي أن لا نبحث خارج الذات

عن هويات.



العابرون غادروا ذات العشب

والمصطبات الضائعة.



يمكننا ان نجد في كل مكان مصطبات

يغادرها ضائعون متشابهون.



قد لانلقى النساء اللواتي يعتقهن دجلة

في الغروب،

فيطرن قرمزيات

الى السماء

لكننا سنجد ذات السماء.



إيه بوتامك الهائل،

لم يعد الحديث عن الهوية يبلبلني

لأني أنا الهوية

أينما أذهب

أنا الانسان الفرد

الذي لايصير تحت خفق راية واحدة

كُلاًّ واحدا.



وإن اختلفت الألوان

فالأنهار واحدة.

هي أنهارنا

دون جوازات سفر.



أنت تعبر حدود القلب

يابوتامك

بزورق للدخول

بدلا من تاشيرة.

بلمسات الموج

بدلا بصمات الأصابع.

تهبني جمال الطبع فيك

دون (غرين كارت) أو جنسية.



أحسك متجنسا فيّ،

تمنحني الرخصة في العبور

إلى النهر الذي أضعته

عبر البحار،

بعيدا بعيدا

صوب العراق

حيث ينضج النارنج

بهوية كاملة.



إيهٍ بوتامك الضاحك،

أبهى من البهاء أنت

مثلما أن دجلة أرق من الرقة.



هي الأنهار توحدنا

إذ تفرقنا الألوان.

هي الأنهار

يابوتامك دجلة.

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* أحياء سكنية على ضفتي نهر بوتامك

* بوتامك: نهر يجري في العاصمة الامريكية واشنطن



واشنطن- 2004