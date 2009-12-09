

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 02:26

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لا ادري ..

هل التاريخ :(مجموعة اكاذيب)

ام انه ، اي التاريخ ؛ اسطوره ؟!

هل الأديان ايضا ( مجموعة اكاذيب )

ام ان التاريخ قد قام بكتابته ( وعّاض السلاطين)؟!

قرأت العهد القديم وأخيه العهد الجديد

ثم قرأت القران وكل ( الإصحاحات الاسلامية)

استوقفني في كل ما قرأت ذلك الأمر الذي يأتِ مرة باسم الاله ! ومرة باسم النبي :

تلك العبارة تقول إمرة للمنتصر :



( أقتلو كل من أنبت ) !!! من السبايا !!



يعني : وكما امر عبيد الله ابن زياد جنوده بان يكشفوا عن عانة السجاد بعد خطبته ( حسب ما وصل إلينا ) ،لكي يقتله ان كان ( قد أنبت !!!).. ويعني بها انه تجاوز ( الحلم ) اي ( سن الطفولة !!) ..



اما الله فقد جاء في كتابه مؤكدا : الرحمن .. الرحيم !!!



اين الصدق في هكذا تاريخ ؟!

أجيبوا ...!!!

والا .. دعونا ان نقتل ( كل من أنبت ) !! لكي نجزر الزرع والضرع ، وللخالق نثبت اننا ، ومن اي دين كنّا ، مؤمنين....!