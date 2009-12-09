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اين الصح .. في كتب الاله والصحاح ؟!


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 02:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


لا ادري ..
هل التاريخ :(مجموعة اكاذيب)
ام انه ، اي التاريخ ؛ اسطوره ؟!
هل الأديان ايضا ( مجموعة اكاذيب )
ام ان التاريخ قد قام بكتابته ( وعّاض السلاطين)؟!
قرأت العهد القديم وأخيه العهد الجديد
ثم قرأت القران وكل ( الإصحاحات الاسلامية)
استوقفني في كل ما قرأت ذلك الأمر الذي يأتِ مرة باسم الاله ! ومرة باسم النبي :
تلك العبارة تقول إمرة للمنتصر :

( أقتلو كل من أنبت ) !!! من السبايا !!

يعني : وكما امر عبيد الله ابن زياد جنوده بان يكشفوا عن عانة السجاد بعد خطبته ( حسب ما وصل إلينا ) ،لكي يقتله ان كان ( قد أنبت !!!).. ويعني بها انه تجاوز ( الحلم ) اي ( سن الطفولة !!) ..

اما الله فقد جاء في كتابه مؤكدا : الرحمن .. الرحيم !!!

اين الصدق في هكذا تاريخ ؟!
أجيبوا ...!!!
والا .. دعونا ان نقتل ( كل من أنبت ) !! لكي نجزر الزرع والضرع ، وللخالق نثبت اننا ، ومن اي دين كنّا ، مؤمنين....!





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طالب الجليلي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طالب الجليلي - اين الصح .. في كتب الاله والصحاح ؟!