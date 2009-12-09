

الجزء الثاني من الرواية: القاف 1

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 15:43

المحور: الادب والفن







ثمة صورة شخصية ملوّنة، لا يمكن ألا تشدّ إنتباه الزائر لفيللا الأسرة، متصدّرة جدار الصالة المتمتع بأكبر قدر من الضوء نظراً لمحاذاته النافذة المطلة على الحديقة. إطار الصورة، هوَ من النوع الشائع في عقد السبعينات، ويبدو صاحبها على مشارف سنواته الخمسين. وجه الرجل، الشبيه بأيّ من مواطنيه الشلوح، يحتلّ جلّ مساحة الصورة لدرجة أن من المحال تحديد نوع النبات المتسلق، الظاهرة أوراقه الخضر في الخلفية.

" الشيخ مانع، أخذ لي هذه الصورة بنفسه.. "، كذلك دأبَ السيّد على القول بزهو أمام كلّ زائر يحل للمرة الأولى في منزله. وعليّ كان أن أسمع ذات الجملة، مع تغيير طفيف، على لسان أرملة " السيّد الفيلالي ". إذاك، كنتُ ما أزال مقيماً في ضيافة الأسرة الكريمة، وفي المقابل، مضطراً أن أتحمل وخزات إبنتهم الصغرى المدللة. على أن داخلي كان يضمر سعادة خفية، لم يَجُز لملامحي أن تفصح عنها. إذ كنتُ أدرك آنذاك، أنّ حركات " خدّوج " إن هيَ إلا محاولة منها للفت نظري إليها. وقد وقعت في غرامها فعلاً، وبشدّة، حدّ أنني كنتُ أهيم على وجهي طوال النهار في دروب المدينة القديمة مردداً في سرّي قصائدَ غزلية من وحي الحبّ.

وهأنذا أعود للحلول في نفس المكان، بعد مضيّ ثلاثة أشهر على مغادرتي إياه بطريقة شبيهة للطرد.. أعود، لكي أنتحل هذه المرة دَوراً سبقَ للإبنة المدللة أن مثلته معي، وكان من نتيجته جرحَ كرامتي.. أعودُ في بذة جديدة كلّ الجدّة، مثلما هيَ حياتي في المدينة الحمراء. وإنها لأشهر ستة حَسْب، قضيتها حتئذٍ ثمة وكنت أحْسَبُها عُمراً كاملاً.. شهورٌ ستة من الأمل واليأس، الرجاء والخيبة، دفء العاطفة وبرودها، رقة الأحاسيس وتبلّدها، سموّ الجسد وإباحيته وخلاعته.. وكل الأشياء الأخرى، المنسجمة والمتعارضة، الشبيهة بكينونة مراكش نفسها.

ولعلني كنتُ يومئذٍ على زهوٍ بهيئتي، مماثلٍ لما كان يُبديه " السيّد الفيلالي " أمام ضيوفه بخصوص صورته الشخصية. هذا الشعور، كان متناقضاً مع جوّ الجلسة الغالب عليه الكآبة والملالة. إذ أختفت في ذلك الربيع معظمُ الوجوه الأليفة، التي كانت تملأ الصالة بحضورها شبه اليوميّ، وبالأخص على مائدة الفطور: الصهر الفرنسيّ " إريك " وشريكه العراقيّ " رفيق "، " سيمو " وامرأته " الشريفة "، الدكتور " عبد المؤمن " ومجادله الفتيّ " غني ".. بل وحتى " غزلان "، التي أضحت تمضي منذ الصباح إلى مشغل أحد الرسامين فلا تعود إلا مساءً. هذا المشغل، كما أعلمتني " للّا بديعة " وليسَ بدون تحفّظ في نبرتها وملامح سحنتها على السواء، يقع في أحد أزقة باب أغمات غير بعيدٍ عن منزل " خولة ".

وإنه نفس المنزل، من أمتلكه " السيّد الفيلالي " وأقام فيه آنَ حظوته بتلك الصورة الشخصية. في أحد الأيام، وعلى غير عادته، عاد إلى البيت عند مشارف الفجر. لم يكن من الممكن أيضاً أن يؤدي صلاته المعتادة، طالما أنّ رائحة الخمر تطوف حول هيئته. وما فاقمَ من دهشة امرأته، وإنزعاجها من ثمّ، أنه طلبَ منها أن تشعل بعض الشموع في حجرة النوم. على الأثر راحَ الرجلُ، المتناثرة في فوديه شعيراتٌ بيض تفضح سنواته الخمسين، يجرّد زوجته الشابة من مبذل نومها. عريُ جسديهما، كان هوَ وحده المتكفّل بمحي فارق العُمر، الفادح.

" لا تفعل بي ذلك، أستحلفك بالله.. "، كانت تردد وهيَ تشعر بثقل جرمه على ظهرها. كانت مرعوبة أكثر منها متألمة. ولقد بقيت تضغط على جرح روحها سنيناً، قبل أن تفتحه مجدداً أمام إمرأة من سلالتها الخاطئة. وإنها " للّا بديعة " بنفسها، من لم تكن بقادرة عندئذٍ على تفسير مسلك رجلها في ذلك الفجر: " من يستطيع الإحتفاظ ببراءته في مدينة كمراكش، تفسدُ حتى أهل أرض النبوّة! "، قالت لإمرأة ربيبها وقد كسا فمها تعبيرٌ مرير يميّز أولئك المحتفظين بذكريات معذّبة. ولم تلبث أن أفصحت عن مغزى مفردات جملتها الأخيرة، حينَ راحت تستعيدُ ما قصّه عليها زوجها من حكاية ليلته الحافلة. ربما كانت تحيل مسلكه معها، الغريب والشاذ، إلى ما كان من تأثره بمشاهد ليلته تلك.

كان " السيّد الفيلالي " يتأهّب للسفر إلى باريس للعمل في فرع الشركة هناك، وقد أعطيَ إجازة لمدة أسبوعين كي يدبّر أموره. في صباح أحد أيام ذلك الصيف، طرقَ على باب منزله مساعدٌ له قديم كان قد أضحى معلّماً معمارياً. فورَ جلوسه في صالة الدار، قال الضيفُ لمعلمه السابق بإنفعال: " أرجوك أن ترافقني لقصر أحد مشايخ الخليج، وستُجزى على ذلك بمكافأة كبيرة من لَدُنه. على ما يبدو، فإنّ المهندس المعماريّ أرتكبَ خطأ جسيماً خلال عمله بمسبح القصر ". ولأنّ السيّد بحاجة لكل درهم من أجل مصاريف السفر ( كان مبذراً متلافاً للمال )، فلم يتردد عن مرافقة الرجل في سيارةٍ أتى بها. القصر، كان يقع على طرف منطقة المنارة، ويمكن الوصول إليه عبر دربٍ ممهّد يشق غابات الزيتون ذات الجذور المتعمّقة في الزمن، المترعة بالرطوبة والعذوبة.

" على مَ أنت على عجلة من أمرك، أيها المعلّم المتجهّم الوجه..؟ "، خاطبه ذلك الشيخ بنبرة فيها ما فيها من ودّ ودعابة. كان في نحو الثلاثين من عُمره، يغطي سحنته السمراء شاربٌ متدلّ ولحية مشذبة بعناية. وعلى عادة من يدعوهم المغاربة ب " السواعدة "، فإنّ الشيخَ كان متأنقاً بجلابة من الحرير الناصع البياض، المتألقة في عتمة المساء الزاحفة ببطء. إلى ذلك، كانت فصوص المجوهرات تتوّج الخواتم المزينة أصابع الشيخ. وما كان على أسماء الله الحُسنى، المرقّشة تلك الفصوص، أن تولي إهتمامها بقدح الويسكي المنتقل من يد صاحبها إلى يد المعلّم ذي الوجه المتجهّم. ثمة على الزربية الثمينة، المحيطة بجانب من حافة المسبح مع الكثير من الشموع الكبيرة الحجم، بالغ الشيخُ من إكرام " السيّد الفيلالي " حينما دعاه للجلوس بقربه والإتكاء على الوسائد المخملية. ثم ما عتمَ أن أقتربَ خادمٌ شاب، قاتم البشرة، ليقف أمام مولاه وقد جعلَ صقراً رشيقاً على يده المغلّفة بقماشٍ سميك. قال الشيخ للمعلّم المعماريّ، مُشيراً للطائر: " إنه رفيق رحلاتي نهاراً في صحرائكم المدهشة، أين الطرائد الوفيرة.. ". ثم أردفَ بصوتٍ معابث أثقله نوعاً تأثيرُ الخمرة: " أما في هذه الليلة، فإنّ موعدنا مع طرائد محلية أكثر بهاءً وإثارة! ".













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