التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نافذ الرفاعي - القدس وقنديل متبتل
|
|
القدس وقنديل متبتل
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الخنفشاري عودة الذاكرة ونسيان النسيان
- الانعقاد المدهش لأوصياء
- عذابات غريب بن حزين
- كسرت التريث فيك
- محكمة الغرور
- امرأة ترسو على ميناء قلبي
- مكان غير شائع
- ماذا يكتب الروائي العربي في لحظة الدم
- اقترب لا تهب
- الخنفشاري و مصباح ديوجين المفقود
- هتاف وحرية
- -الخنفشاري-: نص الأحلام المغدورة والأمنيات المؤجلة!
- قال الطفل المقدسي : لا شيء يشبهنا اليوم
- قراءة رشماوي للخنفشاري
- حلقة في الشفة السفلى
- قبل أن أصيح بعالي الصوت
- الخنفشاري اندغام المكان والزمان في هوية واحدة
- عابر الوهم يهدم الحدائق المعلقة
- الى امرأة عبرت المحيط الاطلسي
- ما زلت وشما
المزيد.....
- المرجع مكارم شيرازي: الغرب مستاء من انتشار الثقافة التعبوية ...
- معرض لقصر الفني يجمع العالميين
- المساعد الذكي لزوكربيرغ بصوت الممثل مورغان فريمان
- افتتاح معرض للفنان التشكيلي الروسي أيفازوفسكي في بطرسبورغ
- الشامي: المغرب يطمح للاستفادة من وضع “الشريك” لدى الاتحاد ال ...
- صرخة توم كروز في فيلم المومياء تصبح نغمة هاتف
- مدينة وادان.. هل تُصلح المهرجانات ما أفسده الدهر؟
- لورد بايرون: نهاية العالم -
- مؤتمر صحفي للهيئة العربية للمسرح يوم الأحد 25 ديسمبر 2016 - ...
- مكالمة محمد السادس ودونالد ترامب.. ترتيب ما بعد توترات أوبام ...
المزيد.....
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نافذ الرفاعي - القدس وقنديل متبتل