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القدس وقنديل متبتل


نافذ الرفاعي
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 15:43
المحور: الادب والفن
    


القدس وقنديل متبتل
على أهداب عيونها تنبؤ كل الدموع أنها الأقرب الى السماء
وحينما يتشابه الثوار وأحلامهم تكسر العدوان بالضياء
القدس نفق لا يبحث عن الشمس
لأنها تسحب ذيول ضوءها من نورها
تبرق في قلب الظلام وترفع في الفجر أذانها
وعندما يتسكع السياسيين بين بلاغتهم ينكفئون بين مفرداتها
القدس مسافرة في شرايين القلب تعزف لحنها
هناك في ديرها وتكيتها شمعة وبخورها
عندما يتعلم الثوار أبجد هوز في حروبهم
تقول ان وحدة الشعب فوق الفصائل
وان التناقضات تذوب على وقع القنابل
تنتهي المعركة وتبدأ الحرب
وتحتاج الى الرجال الرجال
ليتوجوا النتائج أكاليل وليس مناكفات
عذرا لدم الاطفال والأبرياء
الساسة في وطني دون المستوى.





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نافذ الرفاعي

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