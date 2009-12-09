

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 13:42

المحور: الادب والفن









رسائل لم تصل ــــ

- لا أعلم ما تفكرين به الان

- تسريحة شعرك , أم قلم الشفاه , أم كرة الثلج التي كانت بين يديك .

- أيها العابثون بيننا , أتركونا نعيش بسلام ساعة واحدة

- ساعة تتوقف فيها عقارب الساعة ويخرس الديك وتغرد لنا

- العصافير من الحان الشجرة

- ساعة نتحدث بها عن الحيتان العظيمة وهي تسبح في اعماق البحر

- و عن قوارب الصيد حين تعود برفقة النوارس والأسماك .

- ساعة أفكر بك , كلمات أغنية جميلة , يطرب بها حيَّنا القديم

- وينسى الفقراء بؤسهم ,حين يأكلون خبز الحنين .

- الطريق الى عينيك سطر طويل وعلى جوانبه عشرات الفرسان الصرعى

- سامحيني , حين أكون معك طفلاً عبثاً , أو شخص ثمل

- يعود كل مساء من حانات روما العظيمة , بدون حبيبة .

- أنا بركة ماء , كلما مرت رياح الغيرة , تهتز أضلاعي !

- سامحيني , كلما هممت في أن أكتب إليك شيئاً جميلاً , تتكسر أقلامي

- تتساقط أصابعي واحداً تلو الاخر .

- فلم أجد عنوان غير ( حبيبتي )





حيدر الهاشمي

22ــ ديسمبر ـ2016