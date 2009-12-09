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قصيدة ( رسائل لم تصل )


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 13:42
المحور: الادب والفن
    


رسائل لم تصل ــــ
- لا أعلم ما تفكرين به الان
- تسريحة شعرك , أم قلم الشفاه , أم كرة الثلج التي كانت بين يديك .
- أيها العابثون بيننا , أتركونا نعيش بسلام ساعة واحدة
- ساعة تتوقف فيها عقارب الساعة ويخرس الديك وتغرد لنا
- العصافير من الحان الشجرة
- ساعة نتحدث بها عن الحيتان العظيمة وهي تسبح في اعماق البحر
- و عن قوارب الصيد حين تعود برفقة النوارس والأسماك .
- ساعة أفكر بك , كلمات أغنية جميلة , يطرب بها حيَّنا القديم
- وينسى الفقراء بؤسهم ,حين يأكلون خبز الحنين .
- الطريق الى عينيك سطر طويل وعلى جوانبه عشرات الفرسان الصرعى
- سامحيني , حين أكون معك طفلاً عبثاً , أو شخص ثمل
- يعود كل مساء من حانات روما العظيمة , بدون حبيبة .
- أنا بركة ماء , كلما مرت رياح الغيرة , تهتز أضلاعي !
- سامحيني , كلما هممت في أن أكتب إليك شيئاً جميلاً , تتكسر أقلامي
- تتساقط أصابعي واحداً تلو الاخر .
- فلم أجد عنوان غير ( حبيبتي )


حيدر الهاشمي
22ــ ديسمبر ـ2016





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( رسائل لم تصل )