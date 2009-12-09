أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - عطا درغام - البانجو خطر يهدد الشباب





اخر الافلام











المزيد.....

البانجو خطر يهدد الشباب


عطا درغام
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 13:41
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    


المخدرات عدو للإنسان وصفاتها الشيطانية تُغريه فيزرعها بنفسه ويصنعها بيديه. وما هذا إلا ليهيء في النهاية الضرر الجسيم لنفسه ولغيره.
ويتعاطي البعض المخدرات متوهمًا أنها قد تساعده علي الهروب من الواقع الأليم أو تقويته جنسيا أو قد تساعده في التغلب علي الهموم والكآبة والضغوط. وهي في الحقيقة لا تساعده علي الهروب من الواقع ، بل تزيد مرارة وذلك لتدهور قدرة الشخص علي المواجهة ، وأيضًا لتدمير علاقته بالآخرين ، مما يقلل من احتمالات التعاطف معه وتصديقه، وتزيده كآبة وهمًا وحزنًا.
والبانجو ما هو إلا نوع من أنواع الحشيش، وهو أشد أنواع المخدرات خطورة .إذ يعمل علي تدمير خلايا المخ وإضعاف الجهاز الدوري وجهاز المناعة والتأثيرعلي الجهاز التنفسي وافتقاد القدرة علي التركيز مما يسبب حوادث متعددة للمتعاطين من السائقين أو العاملين علي الآلات. كما تعمل علي التورط في جرائم السرقة والاحتيال والعنف وحوادث الطرق وكذلك علي الوضع الاقتصادي للأسرة.
انتشر البانجو بصورة رهيبة في مصر، وذلك لسهولة زراعته ونقله وتداوله بين الشباب ، ورخص أسعاره ويستطيع الشباب أن يشربه في أي مكان .. فيعمل علي تدمير الشباب الذي هو قوام نهضة الوطن. ولم يقف انتشاره عند الشباب فقط، بل انتقل بين طلاب المدارس ؛ ليجعلنا نصدر صرخة تحذير للسادة المسئولين والجهات الأمنية التصدي لهذا الوباء الخطير الذي استشري كالعدوي.
ونتساءل ..أين الأسرة التي تتابع أبنائها وتحاسبهم علي أفعالهم ؛ ليتركوا أولادهم فريسة للتدخين والذي بدوره يدفعهم إلي البانجو والمخدرات، وما هو أبعد من ذلك...؟ الأب مشغول عن أبنائه وكذلك الأم ؛ حتي الخلافات الأسرية قد تصل إلي انفصال الأب عن الأم ؛ فيتشرد الأبناء ويفتقدون للتوجيه والرعاية؛ فيقعون فريسة للمخدرات.
ونجد للبيئة التي يعيش فيها متعاطي البانجو دور كبير في انتشار هذا الوباء الخطير، فقد تجد الأب نفسه من المتعاطين للبانجو، وقد يتعاطاه في المنزل وأمام أبنائه، أو في بؤرة من البؤر التي تنتشر بكثرة في العشوائيات؛ فيعمل ذلك علي تشويه صورة الأب لدي الأبناء مما يؤثر علي نموذج القدووة لديهم ومن ثم فقد يقلده أبناؤه في التخين وإدمان المخدرات.
ونتيجة لكل ذلك ، لم يجد الشباب من يوجهه ويأخذ بيديه ،فابتعد عن الدين وضعف لديهم الوازع الديني؛ فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام وتهاونوا في حق دينهم واندفعوا وراء شهواتهم متأثرين بالأفكار المنحرفة .
وللقضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة، لابد من التوعية بأضرار هذا الوباء عن طريق التوعية الإعلامية بأخطاره في وسائل الإعلام وفي المدارس ، وتعريف الشباب بأضراره وأخطاره ؛ فقد تجد الشباب نفسه يجهل هذه الأضرار منساقين وراء أوهام كاذبة يصورها لهم رفقاء السوء في أن البانجو يجلب الراحة والسعادة للهروب من الواقع الأليم أو المشكلات التي يقعون فيها.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عطا درغام

إجمالي القراءات: 674,084
المقالات المنشورة: 244
- المسرح والسلطة في مصر من منتصف القرن التاسع عشر وحتي ثورة 19 ...
- فلسطين في المسرح المصري: قراءة في النص الدرامي
- التعليم في مفترق الطرق
- التعليم الصناعي ..إلي أين...؟
- السلوك الُمحير للطلاب بين القبول والرفض
- سلطانة الطرب..أول ممثلة مصرية
- موليير مصر.. يعقوب صنوع
- كرامة المعلم
- عجيبة هي كرة القدم ....!!!
- أكبر مشروع علمي عن الإبادة الأرمنية في العالم
- نفي الآخر: جريمة القرن العشرين للدكتور محمد رفعت الإمام
- مئة ..وتستمر الإبادة
- مذكرات نوبار باشا
- أرمينية من الفتح الإسلامي إلي مستهل القرن الخامس الهجري
- الأرمن في مصر في العصر العثماني
- ( تاريخ الأرمن في مصر الإسلامية في مائة عام هجرية )
- الإبادة الأرمنية في الذاكرتين الألمانية والنمساوية
- قافلة المقريزي علي أون تي في
- الإبادة الأرمنية في الصحافة البريطانية والأمريكية 1915 للدكت ...
- القضية الأرمنية في المعاهدات الدولية للدكتور محمد رفعت الإما ...

المزيد.....


أخبار عامة
- جاويش أوغلو: نسعى لوقف إطلاق نار دائم وتحول سياسي في سوريا
- سلة أونيكس قازان تعود بانتصار ثمين من ليتوانيا
- تغريم أعضاء في المجمع الانتخابي الأمريكي بسبب كلينتون
- مجلس الأمن يصوت الجمعة على حظر السلاح عن جنوب السودان
- صيني استعمل قنبلة كمطرقة 25 عاما!
- مباشر.. المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
- مصر تبرر قرارها حول مناقشة الاستيطان بمجلس الأمن
- مقتل 88 شخصا في غارات تركية على مدينة البابا السورية
- روابط متينة بين مسيحيي الأراضي الفلسطينية ومسلميها
- أيام مفعمة بالحب والأمل ...(3) / فيصل الفؤادي

المزيد.....
كتب ودراسات
- دراسات في علم النفس - سيغموند فرويد / حسين الموزاني
- صدمة اختبار -الإيقاظ العلمي-...........ما هي الدروس؟ / بلقاسم عمامي
- السعادة .. حقيقة أم خيال / صبري المقدسي
- أثر العوامل الاقتصادية و الاجتماعية للأسرة على تعاطي الشاب ل ... / محمد تهامي
- القوة الشريرة دائمة الثبات - راينهارد هالر / أحمد القاسمي
- كمال الاجسام و اللياقة البدنية الطبيعية / محمد شعلان
- كوانتم الشفاء / توماس برنابا
- الجنسية المثلية/ حمورابي وكلكامش / طلال الربيعي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - عطا درغام - البانجو خطر يهدد الشباب