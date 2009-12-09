

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 11:34

المحور: الادب والفن









الشعب محتضن لفكر الشهيد عمر...



محمد الحنفي



إن الشعب...

في هذا الوطن...

لا يرفض...

إلا الفكر المتناقض...

مع مصالحه...

مع إنسانية الفكر...

مع فكر التحرير...

مع ديمقراطية الشعب...

مع العلم...

مع المعرفة...

حين تكون علمية...

*****

وسمات...

فكر الشهيد عمر...

في بعده المعرفي...

في إنسانيته...

في علميته...

تجعله محتضنا...

من الشعب...

كما هو محتضن...

من الحركة...

لأن منتجه...

قد أنتجه...

لمصلحة الشعب...

لمصلحة الكادحين...

في هذا الوطن...

وفي كل العالم...

من أجل الإنسان...

*****

والشهيد عمر...

عندما كان...

ينتج الفكر...

كان يراعي...

أن يصير الفكر...

في خدمة الشعب...

أن يصير...

في خدمة الكادحين...

أن يصير وسيلة...

لتربية وعي العمال...

ووعي الأجراء...

كامتداد...

لوعي الشعب...

بذاته...

وبواقعه...

*****

فكيف لا يعانق الشعب...

فكر الشهيد عمر...

فكر العمال / الأجراء...

فكر كل الكادحين...

في هذا الوطن؟...

*****

وفكر الشهيد عمر...

المحتضن...

من الشعب...

من كل الكادحين...

في هذا الوطن...

يصير جزءا...

من الفكر...

وأساسا له...

ومنطلقا...

لإنتاج فكر الحركة...

لتطوير فكر الحركة...

لامتداد فكر الحركة...

في نسيج الشعب...

في صفوف الكادحين...

بين العمال / الأجراء...

في فضاء هذا الوطن...

باستمرار نمو الحركة...

حتى يتمدد...

بامتداد المعرفة...

بامتداد الفكر العلمي...

في منتديات المعرفة...

في منتديات الفكر العلمي...

التسعى...

إلى تطوير واقعنا...

إلى جعلنا...

في مستوى العصر...

في مستوى تقدمنا...

في مستوى تطورنا...

حتى يعبر الشعب...

عن احتضان...

فكر الشهيد عمر...

*****

وفكر الشهيد عمر...

عندما يحتضن...

من الشعب...

من كل الكادحين...

يصر...

في عمق الفعل...

النافذ...

إلى عمق الإنسان...

حتى يتراءى الفكر...

لكل رواد هذا الوطن...

المحتضن...

لمرقده...

للشعب اليحتضن...

فكر الشهيد عمر...



ابن جرير في... 14 / 12 / 2016



محمد الحنفي