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الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - تيار الكفاح العمالى - مصر - تضامن عمالى مع شهداء الطبقة العاملة العراقية ال26 عامل بمحطة كهرباء الدبس بكركوك على يد الارهاب الفاشى لداعش.





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تضامن عمالى مع شهداء الطبقة العاملة العراقية ال26 عامل بمحطة كهرباء الدبس بكركوك على يد الارهاب الفاشى لداعش.


تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 11:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


..ادانت نقابة العاملين في الكهرباء في اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق , بشدة الجريمة البشعه التي اقترفتها عصابات داعش الاجرامية بحق عمال محطة كهرباء الدبس بمحافظة كركوك والتى سط نتيجتها (34) شهيداً وجريحاً بينهم خبراء إيرانيون، ما أدى لتوقف المحطة عن العمل اثناء تادية عملهم . وطالبت النقابة الحكومة بتوفير الامن والحماية الكامله لعمالنا اثناء تادية واجبهم وتعويض أسر العمال وصرف مستحقاتهم كاملة على وج السرعة .. الرحمة والمغفرة للعمال الشهداء والصبر والسلوان لذويهم وعوائلهم و الشفاء العاجل للجرحى والموت والعار للقتله الارهابين .ويضم تيار الكفاح العمالى مصر تضامنة الكامل مع شهدا الطبقة العاملة العراقية على يد الفاشية الدينية محملا حكومة المنطقة الخضراء الطائفية والمؤتمرة بخطط الاحتلال حتى تاريخة , المسئولية كاملة عن تلك الواقعة وماوصلت لة اوضاع العمال من فصل وتشريد بل وتصفية وخصخصة الصناعات الاستراتيجية بالعراق كما حدث مع تصفية وهيكلة شركة الاسمدة الجنوبية (تشريد العمال ارهاب يتساوى مع ارهاب داعش مرتزقة الامبريالية).وياشد التيار كاف النقابات والقيادات العمالية والاحزاب والحركات المناضلة فى العراق باتخاذ كافة الوسائل الاحتجاجية للتعبير عن غضبها ردا على استهداف العمال .والمجد لشهداء الطبقة العاملة العراقية.
.نقابة العاملين في الكهرباء
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
.تيار الكفاح العمالى.مصر
23/10/2016





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تيار الكفاح العمالى - مصر

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الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - تيار الكفاح العمالى - مصر - تضامن عمالى مع شهداء الطبقة العاملة العراقية ال26 عامل بمحطة كهرباء الدبس بكركوك على يد الارهاب الفاشى لداعش.