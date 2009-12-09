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مغامرات ابو عمر وخديجة


سمير هزيم
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 10:00
المحور: الادب والفن
    


قصة قصيرة
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مغامرات ابو عمر وخديجة
فتحت خديجة حسابا وهمياً باسم ( فتاة الشاكرية ) على الفيسبوك ..
وارادت ان تتجسس على ابو عمر والتعليقات التي تأتيه من النساء
فكتب بوست قال فيه .. احبك يا امرأة في الليل والنهار
علقت خديجة باسمها الوهمي. ينقصنا المزيد من الحب يا بو عمر.
لم يصدق نفسه ابو عمر فأرسل لها مسج. على الخاص
- هل تريدين حباً يا فتاة الشاكرية ام الحب يريدك ..
إجابته خديجة .. اريد حباً يا بو عمر ..
ابو عمر : انا سالبيكي يا فتاة الشاكرية ..
خديجة. : كيف يا بو عمر. ؟
ابو عمر : ساحجز الليلة بأفخم فندق ونقضي ليلنا معاً ما رأيك ..؟
خديجة : . انا موافقة وسأكون على احر من الجمر.
اذهب واحجز يا بو عمر وسآتيك
ترك ابو عمر النت وذهب الى الشيراتون أخذ غرفة ودفع اجرتها طلب
الباسوورد وفتح النت وأرسل مسج.
ابو عمر : انا بانتظارك في الغرفة 7421
فتحت خديجة تشات مع شخص اخر. على الفيس بوك اسمه قابض الأرواح.
شاهدت صورته .. طويل القامة .. مفتول العضلات .. مثل الوحش الكاسر.
وقالت له انا بحاجة للحب. هل تأتيني. ؟
قابض الأرواح : انا لكي يا فتاة الشاكرية .. أين نلتقي. ؟
خديجة : انا في انتظارك في الغرفة 7421.
أخذ ابو عمر المنشطات وأصبح بقوة سبعين رجلا
و قابض الأرواح تناول من العقاقير ما يجعله بقوة مائة رجل ..
ذهب قابض الأرواح. الى الغرفة 7421 .. ودخل مثل الوحش دون ان ينظر
من الذي فتح الباب ..
لا احد يدري ماذا حصل بعدها.. سوى ان نزلاء الفندق كانو يسمعون صراخ ابو عمر ..





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سمير هزيم

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