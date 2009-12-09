

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 09:59

المحور: الادب والفن











كَشَادِي فيروز هُوَ

أكبُرُ و ليس يكبرْ!

يَتَوَشَّحُ قَمَرِي الّذي

لا تُضِيئُهُُ شمسٌ

و لكن يُضِيئُهُ ضيقُ سماءٍ

ضَغَطَتْهُ فأَصبَحَ وِشاحاً أحمَرْ

رَبِيعِيُّ القلبِ

رَضِيعِيُّ الوَجهِ

لَم تُشَيِّخْهُ أعمارٌ مِنَ الهُمُومِ

يَقفِزُ فَوقَهَا لا يُبَالِي

صَدرِي سماؤُهُ

و قلبِي وِشاحُهُ الأَحْمَرْ.