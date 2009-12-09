

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 09:58

المحور: الادب والفن









جفت الاقلام

رفعت الصحف

هذا النهار رحلة للموت

والموت رحلة للحياة

اسكب دمي

بخور عشق

تصير اقرب الي

من حبل الوريد

اشرق بك

والشمس تزاور عن نبضي

تقلبني ذات اليمين

وذات الشمال

والناس حولي

والطيوروالبحار

والاطفال

والضحكات الباردة

وبوح الورود

والاحلام

يفر الفجر من عيوني

يحلق بي

لسماء ثامنة

تتسع احتفاء بروحي