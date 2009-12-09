

مهرائيل هرمينا

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 09:55

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









اكبر مدن العالم القديم يليها الاسكندرية كانتا مدينتا العالم بلامنازع من المفترض انهما الاساس الذى خرجت من خلاله المسيحية وتبلورت حتى وصلت لاشكالها الحالية لكل جانب منها بعد سلسلة طويلة من هرطقات متبادلة على نظام عاش الملك مات الملك فكل اسقف يهرطق سابقة وبالطبع عندما تقرأ الشرف فتكون الاسكندرية هى المنارة وعندما تذهب للغرب تراه ذم بطاركة الاسكندرية وما فعلوه فى محاولة فرض السيطرة على روما فى النهاية الشكل الحالى لكل طائفة هو الصواب الوحيد من وجه نظرها والاخريين والسابقين هراطقة فقط المجموعة الحالية هى من عرفت حقيقة المسيح اما الملايين فى القرون المختلفة فهالكون فى النار..ليتهم استمعوا الى اسبينوزا الذى عرفها مجرد كتابات بشرية لبسطاء اليهود لهم خيال بحاجة الى قصص عن انفسهم فلاشعب دون اساطير لاجداده ليس اكثر ولا اقل وليست اسطورة ادم وحوا باكثر من تفاعل اليهود مع اساطير بابل لكن العباقرة جعلوا منها اساس ليسوع الهى مخترع!

واحيلكم الى نص يوضح الفكرة من تاريخ البطاركة فى الشرق وعكسه فى كتب الغرب ايضا

باسليوس احد اساقفة المدن الخمسة الغربية تربى فى روما وتتلمذ على يد نوئيتوس وتعاليمه بان الله اقنوم واحد اعطى الناموس وصار رجلا الابن ثم روح قدس الان ان سابليوس قال ان جز ء من الاب اتحد بيسوع الانسان ليكون الابن امن به اسقف روما ينوس وكاليسطوس خليفته وعمت تلك البدعه انحاء الغرب كله بل سام كاليسطوس اساقفة تزوجوا مرة ثانية وثالثة"الكاتب فى تاريخ البطاركة والمتوفرة البحث عنه هنا يعيب سيامة اساقفة وهم المفترض كما يقولون رهبان يبدو قديما انهم يتزوجون فيلوم لان هناك زواج ثانى وثالث وهذا ما نراه مستمر فى الشرق حتى برز كمشكلة فى عهد ابرام السريانى الذى قتل على يد كبار قوم الاقباط المتزوجين من 4زوجات ولديهم خليلات كعادة قديمة مستمرة لم يوقفها القديسين البطاركة المختاريين السابقين ولا من بعده وقتل بعد 3سنوات مدته كبطريرك كما يقول الكاتب ان البدعة عمت الغرب كله اى نصف الارض يقول ان روحا لهيه اتحدت بشخص يسوع الانسان واختارته "

ولكن سابيلوس قدم للشرق مصر تحديدا257م ونشر بدعته وانتشرت فهددت سطوة كنيسة الاسكندرية فحرمه ديونيسيوس وحرمه فى مجمع261م

بجانب اتهام كتب تاريخ البطاركة الشرقيين الارثوذكس ان كنيسة الغرب حاليا تعيش فى هرطقات وبالطبع مذابح الارثوذكس والملكيين شاهد على ذلك .

نيبوس اسقف الفيوم ..راجع معنى رتبة اسقف وكيف يصل اليها الفرد هى رتبة عليا تاتى فى المقام الثانى بعد البطريرك فافهم حجم الكارثة نادى ان المسيح قادم بعد 1000سنة كترجمة لما جاء فى سفر الرؤيا وهو ما صنعته فرق كثيرة فى امريكا خلال الستينات والسبعينات ومنهم شهود يهوه

وبالطبع كان هذا يوقعهم فى كارثة فوقف له ديونسيوس بالمناسبة هذا البابا كان يعتقد ان سفر الريا لم يكتبه يوحنا الحبيب بل يوحنا اخر وهذا ما دافع به ضد بدعة اسقف الفيوم مكذبا اياه وهذا يعنى ان اثناسيوس فرض سفرا غير صحيح لصاحبه المجهول وضحكوا على الشعب بانه يوحنا التلميذ فى حين السابقين لايعترفون به ولايرونه قانونى كما ان بدعة اسقف الفيوم انتشرت ولها اتباع يصدقون فيها ولولا هذا ما رد عليه ديونسيوس ..اذن سفر يوحنا غير معروف لمن واعمال الرسل وبعض الرسائل المنسوبة لبولس وجاء فيها احكامه على النساء التى تطبق محطمة حياة الكثيرين الان لاصحاب مجهولين فضلا ان بولس لم يكن يكتب بيده بل يملىء على تلاميذ كتاب منهم لوقا ذاته !!!