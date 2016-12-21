

نادي لولابلانا السلوفيني بطل بطولة أبو ظبي العالمية لكرة السلة الثلاثية بدولة الإمارات العربية ( 2 )

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 04:20

المحور: عالم الرياضة







حصل فريق لولابلانا السلوفيني ببطولة أبو ظبي العالمية لكرة السلة الثلاثية والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية للعام الثاني علي التوالي خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2016 في مجمع التنس بمدينة الشيخ زايد الرياضية وقد فاز علي فريق هاما توشو الياباني في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 21- 12 وحصل علي كاس البطولة والميدالية الذهبية وحصل علي جائزة قدره 30 ألف دولار

واليكم تفاصيل هذه البطولة العالمية الكبيرة فقد اشترك في هذه البطولة 12 فريق عالمي في هذه الرياضة الممتعة وهي الفرق الآتية:-

فريق الوحدة نوفي ساد الإماراتي وسانت بيتسبيرغ الروسي وبليغراد الصربي وشيكاغو الامريكي وساو باولو البرازيلي ولولابلانا السلوفيني وهاما توشو الياباني وجدانسك البولندي وبيران السلوفيني وكاغواس البورتريكي وساسكاتون الكندي وكرانش السلوفيني

وقد قسمت فرق هذه البطولة إلي أربع مجموعات كل مجموعة تكونت من ثلاث فرق وهي المجموعات الآتية::::-

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1- المجموعة الأولي تكونت من الفرق الآتية:-

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الوحدة نوفي ساد الإماراتي وسانت بيتسبيرغ الروسي وبليغراد الصربي

2- المجموعة الثانية تكونت من الفرق الآتية:-

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شيكاغو الأمريكي وساو باولو البرازيلي ولولابلانا السلوفيني

3- المجموعة الثالثة تكونت من الفرق الآتية:-

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جدانسك البولندي وبيران السلوفيني وهاما توشو الياباني

4- المجموعة الرابعة تكونت من الفرق الآتية :-

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كرانش السلوفيني وساسكاتون الكندي وكاغواس البورتريكي

وقد أقيمت مباريات هذه البطولة علي ملاعب مجمع التنس بمدينة الشيخ زايد الرياضية

وقد أسفرت البطولة عن النتائج الآتية:-

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أولا : نتائج مباريات المجموعة الأولي وهي الأتي:-

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1- الوحدة نوفي ساد الإماراتي × وسانت بيتسبيرغ الروسي 16- 10

2- بليغراد الصربي × وسانت بيتسبيرغ الروسي 10- 8

3- الوحدة نوفي ساد الاماراتي × وبليغراد الصربي 17- 14

ثانيا : نتائج مباريات المجموعة الثانية وهي الآتي:-

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1- لولابلانا السلوفيني × وشيكاغو الأمريكي 20- 16

2- شيكاغو الأمريكي × وساو باولو البرازيلي 21- 14

3- لولابلانا السلوفيني × وساو بولو البرازيلي 19- 18

ثالثا : نتائج مباريات المجموعة الثالثة وهي الأتي:-

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1- هاما توشو الياباني × وبيران السلوفيني 19- 18

2- بيران السلوفيني × وجدانسك البولندي 21- 13

3- هاما توشو الياباني × جدانسك البولندي 21- 12

رابعا : نتائج مباريات المجموعة الرابعة وهي الأتي:-

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1- كاغواس البورتريكي × وساسكاتون الكندي 21- 13

2- كاغواس البورتريكي × وكرانش السلوفيني 21- 20

3- كراش السلوفيني × وساسكاتون الكندي 21- 13

وقد تأهل من المجموعات الأربعة إلي الدور الربع النهائي الفرق الآتية:-

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فقد تأهل ناديي الوحدة نوفي ساد الإماراتي وبليغراد الصربي من المجموعة الأولي

وتأهل ناديي لولابلانا السلوفيني وشيكاغو الأمريكي من المجموعة الثانية

وتأهل ناديي هاما توشو الياباني وبيران السلوفيني من المجموعة الثالثة

وتأهل ناديي كاغواس البورتريكي وكرانش السلوفيني من المجموعة الرابعة

خامسا نتائج مباريات الدور الربع النهائي لهذه البطولة وهي الأتي:-

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1- الوحدة نوفي ساد الإماراتي × وكرانش السلوفيني 18- 13

2- هاما توشو الياباني × وشيكاغو الأمريكي 21- 16

3- كاغواس البورتريكي × وبليغراد الصربي 21- 17

4- لولابلانا السلوفيني × وبيران السلوفيني 16- 13

وقد صعد إلي الدور قبل النهائي الفرق الآتية وهي الأتي:-

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الوحدة نوفي ساد الإماراتي وهاما توشو الياباني وكاغواس البورتريكي ولولابلانا السلوفيني

سادسا : نتائج مباريات الدور القبل النهائي لهذه البطولة وهو الأتي:-

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1- هاما توشو الياباني × والوحدة نوفي ساد الإماراتي 21- 14

2- لولابلانا السلوفيني × وكاغواس البورتريكي 22- 15

وقد صعد إلي المباراة النهائية للبطولة فريقي لولابلانا السلوفيني وهاما توشو الياباني

سابعا : نتيجة المباراة النهائية لهذه البطولة وهي الأتي:-

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لولابلانا السلوفيني × وهاما توشو الياباني 21- 12

وبذلك يكون الترتيب النهائي لفرق المربع الذهبي للبطولة هو الآتي :-

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1- حصل نادي لولابلانا السلوفيني علي كأس بطولة أبو ظبي العالمية لكرة السلة الثلاثية للرجال والميدالية الذهبية والمركز الأول وحصل أيضا علي مبلغ 30 ألف دولار

2- حصل نادي هاما توشو الياباني علي الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة

3- حصل نادي الوحدة نوفي ساد الإماراتي وكاغواس البورتريكي علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث مشتركة بينهم

وقد حضر بطولة أبو ظبي العالمية لكرة السلة الثلاثية للرجال جمهور كبير ملء

مدرجات ملاعب هذه البطولة الكبيرة

والفريق الحاصل علي هذه البطولة المذكورة وهو فريق لولابلانا السلوفيني قد تكون من اللاعبين الأتي ذكرهم وهم :-

تومو كاج وبلانس كراسنر وجاسمين هير سجوفاش واليس كونش

وقد فاز بجائزة افضل رمية ثلاثية في البطولة اللاعب مارسين مثودي من فريق جوانسك البولندي

وقد فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب في البطولة اللاعب جاسمين هيرسجوفاش من فريق لولابلانا السلوفيني

وقد قام بتسليم الجوائز وميداليات وكاس البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية كبار المسئولين الرياضيين في دولة الإمارات العربية والاتحاد العالمي لهذه الرياضة

ألف مبروك لنادي لولابلانا السلوفيني علي الفوز بهذه البطولة الكبيرة وهارد لك لكل الفرق التي لم يحالفها الحظ بالفوز بها وحظ أحسن لهم في الدورات الدولية القادمة والي مقالات أخري إن شاء الله تعالي وشكرا لموقعنا االموقر والمحترم الحوار المتمدن.

عبد العزيز فرج عزو / كاتب وباحث مصري









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