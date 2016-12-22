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المعارضة التي قصمت ظهر الثورة


سلمان ابراهيم الخليل
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 02:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


رغم أهمية العوامل الموضوعية التي تتعلق بالتدخلات الإقليمية والدولية والتي أدت إلى انحسار مد الثورة السورية ميدانيا ،لكننا لن نخوض في شرحها في هذه السطور ،بل سنركز على العوامل الذاتية التي كانت أهم أسباب إخفاقات الثورة السورية المتواصلة منذ ست سنوات وتتعلق بالمعارضة السورية وبنيتها الهشة، وتشرذمها وعدم امتلاكها لخطاب سياسي واضح بخصوص رؤيتها لسوريا المستقبل ووجود خلافات بنيوية عميقة بين أطيافها ، إضافة إلى عدم وجود رصيد شعبي كبير لها وهي ظهرت كمجرد معارضة شخصيات ،لذلك لم تستطع قيادة الحراك الشعبي السلمي منذ بداية الثورة ، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تنامي التيارات الأصولية ،تاليا إلى عدم قدرتها على الحفاظ على الطابع السلمي للثورة ، وعلينا أن ندرك جيدا بان عسكرة الثورة كان خطيئة إستراتيجية وأصابت الثورة في مقتل ، وهو ما كان يسعى إليه النظام منذ البداية كما عسكرتها سهل الأمر كثيرا لتغذية التطرف والإرهاب وصعود الأصولية ، وأيضا علينا أن ندرك بأن الثورات المسلحة لم تحقق أبدا الديمقراطية في كل تجارب الثورات الحديثة، كما لا يمكن إغفال جانب سلبي آخر وقعت فيه المعارضة ، ونقصد به مبالغتها في الرهان على الدعم الخارج والخضوع لأجنداته ولإملاءاته، ونتج عن ذلك إلى خلخلة كبيرة في دورها السياسي ،كما إنها فشلت إعلاميا ودبلوماسيا ولم تستطع كسب تعاطف الرأي العام العالمي مع مأساة الشعب السوري والانتهاكات الفظيعة التي تعرض على يد آلة النظام العسكرية التدميرية وعلى يد التنظيمات الإرهابية لها طيلة السنوات الماضية ، بل على العكس تمكن النظام من إظهار الصراع الدائر في سوريا على إنه معركة يخوضها ضد الإرهابيين ،لذلك لم تتمكن المعارضة من إحراج المجتمع الدولي وإجباره على اتخاذ قرارات وخطوات عملية عبر مجلس الأمن أو خارجه لوضع حد للقتل وللتدمير اللذين يتعرض لهما غالبية السوريين ومن ثم وضع حلول وتحقيق تسوية حقيقية لهذه الأزمة التي طالت البشر والحجر ، كما فشلت هذه المعارضة في إظهار نفسها كبديل حقيقي موثوق، يحترم التنوع والتعددية وآليات الديمقراطية ويقر بحقوق كل المكونات الموجودة في سورية.إن هذا الانكسار الذي لحق بمسار تطلعات الشعب السوري المنشودة في تحقيق العدالة والحرية والكرامة وبناء دولة ديمقراطية تعددية ،هي ليست نهاية المطاف، ومن الصعوبة بمكان أن تعود سورية إلى ما قبل عام 2011 أو أن يعود النظام إلى استبداده ويتحكم برقاب العباد وموارد البلاد،أو أن تتمكن أساليبه القهرية والقمعية من إعادة رسم ملامح سوريا المستقبل ،لأن النظام أصبح يحمل تركة ثقيلة جدا من القمع والعنف والدمار الذي مارسه بحق الشعب السوري تمنعه من استرداد قوته وهيبته وتماسكه ومد نفوذه على كامل سورية ، وسيبقى رهان إحداث التغيير السياسي في بنية النظام هو الأكثر إلحاحا والأوفر حظا





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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلمان ابراهيم الخليل - المعارضة التي قصمت ظهر الثورة