أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - القاضي منير حداد - 179 دماء لن تجف- موسوعة شهداء العراق الحلقة التاسعة والسبعون بعد المائة الشهيد عبد الرضا كمال العطار





اخر الافلام











المزيد.....

179 دماء لن تجف- موسوعة شهداء العراق الحلقة التاسعة والسبعون بعد المائة الشهيد عبد الرضا كمال العطار


القاضي منير حداد
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 02:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


{إستذكارا لدماء الشهداء التي ستظل تنزف الى يوم القيامة، من أجساد طرية في اللحود، تفخر بها أرواح خالدة في جنات النعيم، أنشر موسوعة "دماء لن تجف" في حلقات متتابعة، تؤرخ لسيرة مجموعة الابطال الذين واجهوا الطاغية المقبور صدام حسين، ونالوا في معتقلاته، خير الحسنيين.. الشهادة بين يدي الله، على أمل ضمها بين دفتي كتاب، في قابل الايام.. إن شاء الله}

القاضي منير حداد
حبيب الطلبة.. أستاذ مادة تاريخ القانون أ. د. محمد العطار، له معزة خاصة، في نفس ووجدان كل من درس في كلية القانون / جامعة بغداد؛ لكونه إنسانا ودودا، وعالما جهبذا؛ غزير العلم غني المعلومات.. ثر العطاء، لا يدخر وسعا في تطوير الطلبة وتفهم واقع حياتهم، الملأى بالمنغصات، إبان حكم الطاغية المقبور صدام حسين.
د. العطار.. استاذي في الكلية، وقدوتي في الحياة، له شقيق إسمه عبد الرضا.. الشهيد عبد الرضا كمال العطار.. تولد الديوانية 1955، بلشفي أصيل؛ إنتظم في صفوف حزب الكادحين.. عمالا وفلاحين.. الحزب الشيوعي، وتفانى حد الإستشهاد، في المواظبة، على الولاء للعراق، من خلال العمل الحزبي الدؤوب، مطلع السبعينيات، منتقلا بعائلته الى بغداد.. حي البنوك، الواقع شرقي القناة، مواصلا رحلة النضال في سبيل بلوغ الهدف الاسمى: "وطن حر وشعب سعيد".
شديد الحذر، لم يدع خرم إبرة يمكن أن ينال من سرّية عمله، وسط بلاشفة شرفاء، يؤمنون معه بالقضية الكبرى، جاعلين من أدائهم الشيوعي فعلا وطنيا ماركسيا، ذا تاريخ بمستوى تحرير شعب العراق! رجال بحجم المهمة... وقفوا سدا منيع التحوط بوجه خسة البعثية وأجهزتهم الأمنية ووسائلهم الفظيعة في التعذيب.
لذلك لم تتمكن سلطات الأمن الصدامية العاتية، من إلقاء القبض عليه، إلا أن إبن خالته.. صاحب خليل إبراهيم.. بعثي، كتب به تقريرا مفصلا، نهاية العام 1979؛ فألقي القبض عليه، سنة 1980، وظل يرزح في التعذيب، رهن الإعتقال، ريثما أعدم في العام 1983.
المجرم صاحب خليل إبراهيم، عضو في اللجنة الامنية، لمحلة البيضاء، في حي البنوك، إبان توريط الطاغية، للشعب.. بعضا ببعض، بين الإغراء والتهديد.. ترغيبا وترهيبا، ليقتل الأخ أخاه، قاطعا صلة الرحم، مثل خطيئة الإنسانية الأولى.. قابيل وأخيه هابيل، إذ إستولي الأشرار على قدر الأنقياء الخيّرين.
فصاحب النجس، ليس إبن خالة الشهيد عبد الرضا، فقط، إنما زوج أخته أيضا.. يعني بلغت الدناءة بصاحب الى قتل خال أولاده وإبن خالته، ولا أحد يمكن أن يتصوره معايشا لإمرأة نحر شقيقها بورقة وقلم! رفع عليهما سم، لوجدان الزوج، إزاء نسيبه.. على الأقل بإعتباره صهرا وليس أشد وثاقا من الخوؤلة مرتين، فالشهيد العطار، إبن خالة قاتله وخال أولاده، لكن ليس متعذرا على من يتصدق بشعره، متكسبا المال، من الطاغية صدام حسين، أن يهين قدسية الكلمة، التي إتخذها الرب، معجزة لنبينا محمد (ص) من خلال القرآن الكريم،... ويحط رفعتها من الإعجاز الرباني الرفيع، الى كتابة تقرير أمني للبعث الجائر، يسفح به دم رحمه البريء.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
القاضي منير حداد

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- فاقد الشيء لا يعطي لا تصدقوا إصلاحات العبادي ولا حربه على ال ...
- -لطم شمهودة- الشبك.. واجبات من دون حقوق
- قانون الحشد الشعبي في خدمة القضية الكردية
- 177 دماء لن تجف- موسوعة شهداء العراق الحلقة السابعة والسبعون ...
- مغالاة على صفحات الفيسبوك طوق ظلم دستوري مغلف بإرهاب دولة
- العراقيون أكرم شعب في العالم
- سعيا نحو مستقبل نزيه أربعينية الحسين تطهر الربيعين من -داعش-
- حفاظا على العراق وسوريا.. عاصفة ترامبية ستطمر السعودية
- إستذكارا لحراس الجمهورية الاولى نصب شهداء الكورد الفيليين
- سامية عزيز.. ريحانة الكرد الفيليين
- رسالة الى محمود الحسن: ليس التحضر بالخمرة لكن التخلف بمنعها
- الى حيدر العبادي: بغية إيقاف تماديها.. الاقتصاد سلاح بمواجهة ...
- الموصل المحررة.. حد فاصل بين تاريخين
- -إن الله يحب ان تقاتلوا صفا- توحيد المواقف في سبيل الوطن
- حرف في ابجدية الصحافة الذكرى السادسة لرحيل الكاتب ستار جبار
- عاصفة أيلول تبقر بطن الشيطان مقاضاة نظام الارهاب السعودي
- 176 دماء لن تجف- موسوعة شهداء العراق الحلقة السادسة والسبعون ...
- الفساد تهمة لا انفيها.. لكنها لا تخص فئة محددة.. بل تشمل شرك ...
- لا نختلف لأسباب شخصية انما نتصالح لأجل الوطن
- المحاصصة ستر الفساد الإصلاح شجرة معمرة بطيئة النمو

المزيد.....


أخبار عامة
- عراقي ينتمي لداعش يواجه الترحيل من سويسرا
- إسرائيل تتفوق عسكريا ومواطنوها يزدادون فقرا
- اجتماع عربي حول الاستيطان الإسرائيلي
- بارتفاع أكثر من 30 مترا.. نصب شجرة الميلاد في بغداد
- روما ينتصر ونابولي يكتفي بالتعادل في الكالتشيو
- تنظيم الدولة يقول إنه أعدم جنديين تركيين حرقا
- روحاني يعلق على الأوضاع في العراق وسوريا
- أردوغان: تركيا تخوض أكبر معركة منذ حرب الاستقلال
- اكتشاف كوكب تمطر السماء فيه أحجارا كريمة
- اكتشاف جسم فضائي غريب يدور حول نجم على بُعد 472 سنة ضوئية

المزيد.....
كتب ودراسات
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - الكارثة الوطنية فى لحظت ... / سعيد العليمى
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - ليس كل مايلمع ذهبا ! - ... / سعيد العليمى
- الانتقال الديمقراطي / عبد العزيز فجال
- التيارات الفكرية العلمانية في العراق الملكي / سلمان رشيد محمد الهلالي
- الهجرة في عصر الرأسمالية .... / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - القاضي منير حداد - 179 دماء لن تجف- موسوعة شهداء العراق الحلقة التاسعة والسبعون بعد المائة الشهيد عبد الرضا كمال العطار