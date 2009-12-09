

محمد الهاشم

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 01:36

المحور: الادب والفن









***النوارس***

ايتها النوارس

الجميلات

عودي

من حيث أتيتنَّ

لقد نفذ

كل ماعندي

ولم يبقى

عندي سكر اَ

وسمناَ ودقيق

كي اعمل

طبقاً من حلوى

لقد مات

من يعشق ليلى

وماتت ليلى

ومات الحارس

في المنفى

وبقي الليلُ

يذبح ابناء الماضون

ويشرب

كي لا يبقى

البحر عميقاً

والمجداف الأهوج

قد سقط بالأعماقِ

وبقى البحار

بلا مجدافِ

وبقي الساحل

بلا حراس

عودي

ايتها النوارس

قبل مجيء

الليل الحالك

الدرب بعيد

والصخر عنيد

والطرقات

غير معبدةً

وهدير الأمواج

يزعج اقدامك

عودي

قبل طلوع الفجرِ

فالناس نيام

والحارس مات

والبحار

بلا مجداف

والريح

تسكن بالاعماق

عودي

عودي

ع

و

د

ي

ب

أ

م

ا

ن



*** محمد الهاشم ***