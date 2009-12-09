

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 01:35

المحور: الادب والفن









(خداع الدنيا)

هي الدنيا تفرّ بساكنيها

وتغمر بالظلام خطى سراعا

غداة الروح تصعد في سماء

كطير ماج محترقاً شعاعا

أأقطع ام تبضّعني صروف

أكان دمي على يدها مشاعا

فسحقاً ان توارثت الدوالي

ثمار الشوك واكتنزت خداعا

على جب الظلام تضيع شهبي

وكم شبّت على قنني التماعا

نسجت الصبر ثوباً ارتديه

ومرّ العمر كالسيل اندفاعا

اذا جاء الخريف وادركتني

طلائعه أرى جبلي تداعا

كبرق خطّ خارطة لعمري

وإن قدح الزناد نأى وضاعا

حملت على الصليب فجاورتني

ظلال للصليب دنت ذراعا

هي الدنيا اذا ابتسمت لغدر

وخلف أمانها ضمّت سباعا

فخلّي الحالمين بأمّ دفر

ومل بالنفس والتمس اضطجاعا

فما كلّ النفوس تذوب شوقاً

وان لانت يد القدر انصياعا

ك (سيل العرم) يكسح ما تبقّا

فنهبط كلّما رمنا ارتفاعا

وهذي النفس مهرة كلّ حيّ

فلا تعطي العنان وكن شجاعا

وفكّ اسار حنجرة لطير

تذوب لها القلوب سننا شعاعا

















(خداع الدنيا)

هي الدنيا تفرّ بساكنيها

وتغمر بالظلام خطى سراعا

غداة الروح تصعد في سماء

كطير ماج محترقاً شعاعا

أأقطع ام تبضّعني صروف

أكان دمي على يدها مشاعا

فسحقاً ان توارثت الدوالي

ثمار الشوك واكتنزت خداعا

على جب الظلام تضيع شهبي

وكم شبّت على قنني التماعا

نسجت الصبر ثوباً ارتديه

ومرّ العمر كالسيل اندفاعا

اذا جاء الخريف وادركتني

طلائعه أرى جبلي تداعا

كبرق خطّ خارطة لعمري

وإن قدح الزناد نأى وضاعا

حملت على الصليب فجاورتني

ظلال للصليب دنت ذراعا

هي الدنيا اذا ابتسمت لغدر

وخلف أمانها ضمّت سباعا

فخلّي الحالمين بأمّ دفر

ومل بالنفس والتمس اضطجاعا

فما كلّ النفوس تذوب شوقاً

وان لانت يد القدر انصياعا

ك (سيل العرم) يكسح ما تبقّا

فنهبط كلّما رمنا ارتفاعا

وهذي النفس مهرة كلّ حيّ

فلا تعطي العنان وكن شجاعا

وفكّ اسار حنجرة لطير

تذوب لها القلوب سننا شعاعا

















(خداع الدنيا)

هي الدنيا تفرّ بساكنيها

وتغمر بالظلام خطى سراعا

غداة الروح تصعد في سماء

كطير ماج محترقاً شعاعا

أأقطع ام تبضّعني صروف

أكان دمي على يدها مشاعا

فسحقاً ان توارثت الدوالي

ثمار الشوك واكتنزت خداعا

على جب الظلام تضيع شهبي

وكم شبّت على قنني التماعا

نسجت الصبر ثوباً ارتديه

ومرّ العمر كالسيل اندفاعا

اذا جاء الخريف وادركتني

طلائعه أرى جبلي تداعا

كبرق خطّ خارطة لعمري

وإن قدح الزناد نأى وضاعا

حملت على الصليب فجاورتني

ظلال للصليب دنت ذراعا

هي الدنيا اذا ابتسمت لغدر

وخلف أمانها ضمّت سباعا

فخلّي الحالمين بأمّ دفر

ومل بالنفس والتمس اضطجاعا

فما كلّ النفوس تذوب شوقاً

وان لانت يد القدر انصياعا

ك (سيل العرم) يكسح ما تبقّا

فنهبط كلّما رمنا ارتفاعا

وهذي النفس مهرة كلّ حيّ

فلا تعطي العنان وكن شجاعا

وفكّ اسار حنجرة لطير

تذوب لها القلوب سننا شعاعا