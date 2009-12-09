أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب محمد تقي - اللوحة الثانية





اخر الافلام











المزيد.....

اللوحة الثانية


حبيب محمد تقي
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 22:12
المحور: الادب والفن
    


اللوحة الثانية__________

الثالوث
ضلعيه أم وحبيب
وقاعدته وطن
...............

يتيم الثالوث
يحثه سفر
بقطار مسرع
على سكة
إنعطافاتها مواسم
محطاتها طلاسم
تلاحينها عزلة
للصدر نزلة
والرحلة لجة
من سالف الثالوث
ومن اليُتم اللائب

- حبيب محمد تقي -





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حبيب محمد تقي

إجمالي القراءات: 1,271,329
المقالات المنشورة: 686
- شفق وغسق ..
- وَهم في زحمةِ الهم
- نص غنائي // اليوم يوم البنوتات
- إهداء الى أم التوأمين ..
- -المنايا ولا الدنيا-
- ابعد من الخطوط الحمراء ...
- برزخكِ .. غيابهم وحضوركِ
- نص غنائي ، على طبق من صباح ..
- الأنا نبي ..
- ابراهيم البهرزي .. (( سلطان بلا حريم ))
- أعلنتك مفقود
- حلم على شفا أُفُول
- الضوء صيد
- جريمة لم تضع آثامها
- نص غنائي قبل الغروب
- نص وتناص
- علامات الساعة الصغرى
- نص غنائي موجوع
- اجتراح احلام
- خارقاتكَ المؤجلةَ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- لورد بايرون: نهاية العالم -
- مكالمة محمد السادس ودونالد ترامب.. ترتيب ما بعد توترات أوبام ...
- الاتحاد الدستوري يطالب ابن كيران بالتسريع في تشكيل حكومة منس ...
- فيديو؛ فنان ايراني يبتكر طريقة ابداعية لخلق لوحات مجسمة
- بروفايل| زكي طليمات.. رائد المسرح العربي
- برلمانيون غاضبون من شلل قبة التشريع
- ألبوم بيونسيه -ليمونيد- أفضل تسجيل لعام 2016
- هل تشعر بالنعاس كلما تقرأ؟ تعرف على السبب
- ديوان شعري جديد للشاعر أحمد العلي بعنوان -لافندر، أوتيل كالي ...
- -الشتاء الروسي- لأفضل العروض الموسيقية في رأس السنة

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب محمد تقي - اللوحة الثانية