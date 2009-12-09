

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 22:10

المحور: الادب والفن











الثعابين تلتهم بيوض السنونو

في قبة بيتنا المتهالك

على طرف قرية منسية

في أحشاء الزمن

والحراس

يقرضون القصص

في انتظار ساعة الصفر

لالتهام الثعابين

كوجبة عابرة

في نوبة حراسة مشددة

هكذا .. خيال الثائر

في بحر التمني

هكذا .. تفتك الأسلحة بعنق الحقيقة

حين يلوي الثعبان زند "المريد"

وينفخ في جمرة الوداع

آثام تاريخ .. لم يدوَّن

هل سيعود السنونو إلى عشٍ

أمطر الجنون سمومه

على أجنحة غدٍ

كان فراخه ..؟

هل سيفرِّخ العش بيوضاً

تلطخت بزرنيخ الموت

فانتفخت .. وتفسَّدت

وفي لجة الصراع

أُفسِدت .. وأَفسَدت



22/12/2016