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فَطّومَه


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 22:10
المحور: الادب والفن
    


الى فـَـطـّـومـَـه
بمناسبة العام الجديد
ميسون نعيم الرومي

فـَـطـّـومـَـه ياغـصن البـان
نـَـجـْـمـَـه ابـسـمـَـه كردسـتـان

عيـنـچ خِـجـَـل مـنـْـهـَـه الليـل
شـَـعـْـرِچ هـدَل جـَـن مـرْجـان

رمـشـچ حـلـو يـرمـي اسـهـام
صـَـوَّب اگـلوب الشـبـّـان

ليـلـو لـمـَـع لـَـمـَّـن ضحـَـك
شـفـتـَـه يـفـَـرط الـرّمـان

نـَـوْرَت الشـامـَـه عَ الـخـَـد
تـفـّـاح خـَـدّچ رَيـّـان

اشـعـاع الشـَـمـس مـنـهـَـه اوغـار
حـُـبـهـَـه يـهـزّ الوجـدان

جـوري بـَـنـَـفـسـَـج قـدّاح
امـعـَـطـَّـر ابـعـطـر الوديان

عـَـط انـتـشـَـر لمـَّـن فـات
لاهي إنـس لاهـي جـان

نـَـسـمـَـة صبـح مـَـرَّت عـَـجـل
حـلـم اويـداعـب لـجـفـان

فـَـطـّـومـَـه ياغـصن البـان
عـود السـفـَـرجـَـل ريـحـان

سـَـنـْـة اسـبـاطـَـعـَـش ريت الفرح
للنـاس يصبـَـح عـنـوان

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23/ديسمبر/2016
ســـــــــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - فَطّومَه