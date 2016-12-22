

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 22:04

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق









المتباكون اليوم ضد الدعاوى القضائية ضدهم ما هم إلا أبواق بارزانية…





كلمة بالقلم الأحمر – صباح زيارة الموسوي : المتباكون اليوم ضد الدعاوى القضائية ضدهم ما هم إلا أبواق بارزانية…



ما ان فضح الدكتور مهدي الحافظ سرقات عمار عبد العزيز محسن للأراضي والممتلكات في الجادرية والنجف وكربلاء والبصرة وكل مدن الوسط والجنوب.

وقال ان الحل للخلاص من الطبقة الطفيلية الفاسدة الحاكمة التابعة ، هو بتشكيل حكومة طوارئ…وإذا بابواق البارزاني في بغداد تهاجمه…

فالعائلة البارزانية والعائلة الياورية حليفين تاريخين لعائلة محسن الحكيم…



وهذه العوائل الدينيةو الإقطاعية الثلاث ،هي من تآمر على الشعب العراقي في انقلاب البعث الفاشي 8 شباط 1963. واحتلال العراق 9 نيسان 2003 وما بينهما…ودوما برعاية وحماية الأمريكان.



ان من يتضامن اليوم مع تجار الدعاوى القضائية أتباع البارزاني والمالكي بوقوفه مع أبواق البارزاني او أبواق المالكي…عليه ان يتوخى الحذر من هذا الاستدراج.



مهدي الحافظ “للاتجاه” : المجلس الاعلى يستغل مساحات واسعة من منطقة الجادرية في بغداد