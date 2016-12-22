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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - التيار اليساري الوطني العراقي - المتباكون اليوم ضد الدعاوى القضائية ضدهم ما هم إلا أبواق بارزانية…
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المتباكون اليوم ضد الدعاوى القضائية ضدهم ما هم إلا أبواق بارزانية…
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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - التيار اليساري الوطني العراقي - المتباكون اليوم ضد الدعاوى القضائية ضدهم ما هم إلا أبواق بارزانية…