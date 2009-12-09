

عبد الحسين سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 22:02

المحور: المجتمع المدني









أحرار فايمار–الجزء الثالث.



الحركة الاشتراكية العمالية في المانيا - 2



القراء الكرام:

عند البدء في كتابة هذه السلسة بتاريخ 01-12-2016 , كان من برنامج هذه السلسة , المقارنة بين انتكاسة جمهورية فايمار وانتكاسة العراق بعد 2003 , لذلك جاء العنوان: أحرار فايمار ولصوص بغداد. ولكن يبدو ان الموضوع طويل , لذلك ستميحكم عذرا, بأن يقتصر العنوان فقط على أحرار فايمار, و لكل شيء زمان ولكل أمر وقت, سفر الجامعة-3 .

ارجوا ان تتقبلوا اعتذاري.





1. ذكرنا في الحلقة السابقة , أن بسمارك لم يكن سعيداً لنجاح الحزب الاشتراكي العمالي في الانتخابات , فقد استغل حادثة اطلاق النار من قبل Karl Edward Nobiling , على القيصر ويليم الاول...William I , في 02-06-1878 في مدينة برلين, فحل بسمارك , الريتشاج ( Reichstag ), الذي يمثل الجماهير , وصدر قانون مكافحة الاشتراكية.



2. وعلى أثر هذا القانون, تم حل الحزب الاشتراكي العمالي والنقابات العمالية, وتم زج الألوف في السجون.



3. و في انتخابات 1890 , كسب الحزب الاشتراكي العمالي 35 مقعداً, فجن جنون بسمارك , فاستقال بسمارك من المستشارية الالمانية.



4. مؤتمر أيرفوت Erfurt Program: (14/20 - 10-1891)



مؤتمر النزاعات المكبوتة وكشف الاسرار

في هذا المؤتمر , اعلن إنجلز كتاب ماركس , نقد برنامج غوتا, بعد ان كان مخفياً عن الناس مدة 15 سنة. وبرز في هذا الؤتمر ثلاثة شخصيات مختلفة , هم بيبل و كاوتسكي و ليبكنحنت. وكان كاوتسكي يرى ضرورة الالتزام بتعليمات ماركس في نقد برنامج غوتا, في حين يرى ليبكنحنت, ان إنجلز لم يكن على دراية كاملة بالوضع العملي في المانيا. ( رغم ان إنجلز حجة في التنظير , حسب ما قال, ليبكنحنت). ونجح المؤتمر في تنفيذ ما جاء في بعض من كتاب ماركس : نقد برنامج غوتا, حول التعاونيات والأجور, ولكنه فشل في تبني مبادئ ماركس حول الثورة و ديكتاتورية البروليتارية. ولكن إنجلز نقد بيان المؤتمر , نقداَ لاذعا بقوله:

سيكون من غير المعقول أن نصبح وزراء تحت إمبراطور .



5. بروز برنشتاين: Edward Bernstein (1850-1932).



(عندما توفي هرمان موللر Hermann Mueller , المستشار الالماني للفترة من 1928 الى1930 , وحضر برنشتاين الجنازة, فقد خلع كل الحاضرين قبعاتهم , احتراما له).

كان برنشتاين مسؤولاً عن الصحيفة السرية للحزب الاشتراكي العمالي الألماني , اثناء فترة القمع البسماركي, عندما كان في سويسرا. وهاجر الى لندن, واصبح تلميذ ومساعد الى إنجلز. و عكف على الدراسة النظرية, لكنه خرج بنتائج تختلف تماما عما توصل اليها ماركس.

فقد بدأ يكتب في مجلة نيوزايت....Die neue zeit , من عام 1896 الى عام 1898, سلسة مقالات.

وفي عام 1899 نشر كتاب Die voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie

والذي تُرجم الى اللغة الانكليزية , بعنوان: Evolutionary Socialism عام 1907 . وفي الحقيقة ان العنوان الانكليزي لا يتطابق مع العنوان الالماني, والذي يعني: شروط الاشتراكية و مهمات الاشتراكية الديمقراطية. بينما الترجمة الانكليزية تعني الاشتراكية التطورية.



كان برنشتاين, يعتقد ان ماركس كان يعيش في فترة الاربعينات في القرن التاسع عشر , بينما هو برنشتاين كان يعيش فترة آزدهار الرأسمالية, وان الطبقة العاملة البريطانية ترفع مستواها المعاشي بفضل العمل النقابي و التشريع البرلماني. و ان قطبي البرجوازية والبروليتاريا, لم يحصل, بل بالعكس, فقد اتسعت قاعدة الطبقة الوسطى و تحسنت حالة العمال.

و ان الديالكتيك الهيجلي خدع رفاقه في الحزب حول التناقض. و ان اعمال ماركس ليست عقيدة جامدة...دوغما, وقد اراد ان يفصل بين التجريد العلمي و التطبيق العملي.

و ان للرأسمالية القدرة على التكيف, ويجب ان ندرس هذا التكيف. و ان نظرية القيمة, لم تعد صالحة في نهاية القرن التاسع عشر.

وهذا هو الاهم , كان برنشتاين يعتقد ان التطور الاجتماعي يتم بسلام ( على عكس اطروحة ماركس 1859 والتي تقول: ......عندما تصل قوى المجتمع الإنتاجية المادية إلى درجة معينة من تطورها تدخل في صراع مع أحوال الإنتاج القائمة أو بالتعبير القانوني مع أحوال الملكية التي كانت تعمل في ظلها حتى ذلك الوقت. وتتغير هذه الأحوال التي هي قيد على الأشكال التطورية من القوى الإنتاجية. وفي هذه اللحظة تحل حقبة من الثورة الاجتماعية.).

ويقترح برنشتاين تبني استراتيجية إصلاحية , تقوم على الاستفادة من الاقتراع العام , وتجعل هدفها الانتقال التدريجي الى الاشتراكية عن طريق توسيع القطاع التعاوني و تعميق الديمقراطية . على اساس ان الحزب الاشتراكي العمالي الالماني هو حزب قوي و شرعي.



6. وتم عقد مؤتمر هانوفر 1899, Hanover Congress لمناقشه اطروحات برنشتاين , وتحدث في المؤتمر روزا لوكسمبورغ وكارل كاوتسكي لنقد اطروحات برنشتاين. وحصلت حوارات عديدة بينهم.

و علق الاشتراكي الهولندي Ferdinand Domela على هذه النقاشات: أن كل الصراع بين برنشتاين و كاوتسكي لم يكن سوى ترهات, فقد افشى برنشتاين السر الذي كان يخفيه الاخرون في صدورهم, هو انهيار الماركسية.





الحلقة القادمة: الحرب العالمية الأولى و موقف الحزب الاشتراكي العمالي.



المصادر:

www.marxists.org/reference/archive/bernstein/index.htm



Volks Polettz : auszug aus der Gesschte 1984



جمال البنا: ظهور و سقوط جمهورية فايمار . القاهرة. مطبعة حسان