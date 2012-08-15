

طلال سيف

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 17:22

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









كارثة وبالقانون . المتلاعبون بالعقول .. خبراء أم لصوص ؟

حينما يدعي أحد الأشخاص بأن أفكارا قام بنشرها على مدار سنوات بجرائد محلية و عالمية و فى كتب علمية برقم إيداع محلي و دولي . نسأله للوهلة الأولى عن الوثائق و المستندات التي تدعم هذا الإدعاء . هذا الموضوع تحديدا يخص قانون الهيئة الوطنية للإعلام فى مصر وأيضا ميثاق الشرف الإعلامي الذي طالب به الرئيس السيسي حينما كان الفريق عبد الفتاح السيسي. هذا القانون الذي خرج مؤخرا من أروقة مجلس النواب . لجنة الثقافة و الإعلام التي يترأسها الدكتور أسامة هيكل . خرج معيبا مشوها كمقدمة لتكميم الأفواه و سيطرة الأمن على الإعلام تماما و ذلك كما جاء فى المادة 58 من القانون " التشكيل " الذي يضمن سيطرة الحكومة على الهيئة بتعينات مباشرة لكوادرها و يمكنك الرجوع إلى القانون كي تعرف حقيقة ما نقول و تناقضه التام مع الدستور فى العديد من مواده ، أما صلب هذه القضية و بالمستندات فهي كالتالي ...

أنني منذ عام 2007 و بالعدد رقم 1317 بجريدة الأهالي بدأت فى نشر عدة مقالات عن التليفزيون الحكومي المصري تحت عنوان " لعبة الخسارة و التخسير بالتليفزيون المصري " تحدثت خلالها عن عملية تفريغ ماسبيرو من مضمونه بالسرقات المتعمدة ماليا و فنيا لصالح ملاك قنوات الإتصال الخاصة . تبعت ذلك بعدة دراسات ، حتى انتقلت إلى عمل دراسات عن كيفية الضمانة الإعلامية للمواطنين بدراسة تحت عنوان " التليفزيون المصري بين العقل و النقل و حد المقصلة " بهذه الدراسة طالبت بعمل هيئة مستقلة بعنوان الهيئة الوطنية للإعلام المرئي و المسموع و قد نشرتها بالحوار المتمدن بالعدد 3818 بتاريخ 13/8/2012 و قد نشرت هذه الدراسة شبكة الإعلام العربية محيط بتاريخ 15/8/2012 . بهذه الدراسة رؤية لتشكيل الهيئة و اسمها و القضايا التي يستوجب حلها ، وبتاريخ 4/10/2012 فوجئت بمؤتمر منعقد فى نقابة الصحفيين المصريين ينقل ما نشر بالدراسة كاملا . نصا و حرفا على أساس أنه مقترح من مجموعة من الخبراء فى مصر و قد تم نشر تغطية المؤتمر بجريدة مصر س بتاريخ 4/10/2012 ، أي بعد شهرين من نشر دراستي بنفس العنوان " الهيئة الوطنية للإعلام المرئي و المسموع " و بذات المضمون ولم يستدعني أحد للمشاركة كخبير إعلامي له 5 إصدارات علمية و مئات المقالات المنشورة حول قضايا الإعلام المصري و العربي ولقاءات تليفزيونية . فظننت ذلك تناصا ليس إلا و تشابها فى الأفكار ، حتى صدر قانون الهيئة الوطنية للإعلام منذ أسبوع ، ففوجئت بأن المواد 53، 54 مأخوذه حرفا و نصا من دراسة لى نشرتها فى الحوار المتمدن بتاريخ 20/8/2014 تحت عنوان الهيئة الوطنية للإعلام التشكيل و التمويل و ظننت أيضا أن ذلك تناصا ، فاسم الهيئة و استقلاليتها ليس حكرا على دراساتي ، لكن المفاجأة الحقيقية أن المادة 58 منقولة بنظام " الكوبي و البيست " من تلك الدراسة التي اقترحت خلالها بأن يكون تشكيل المجلس من 13 عضوا يمثلوا كافة أطياف المجتمع المصري بما يضمن أمن الوطن و المواطن و حرية التعبير وفى قانونهم نفس العدد و الأطياف التي ذكرتها تماما و بعض التغيير لضمان سيطرة الحكومة على الإعلام بما ينافي مواد الدستور 211، 212 ، 213 . تلك الدراسات أيضا منشورة فى كتابين بعناوين " الفضائيات العربية الطريق إلى الجهل 2012 ، و إعلام العار عورة العقل 2013 " وفى حوارات مع جريدة شاشتي و السياسة الكويتة و غيرهم فتأكدت تماما بأن العملية ليست تناصا . بل تلاصا و سرقات ممقوتة لدراسات مسبقة ، مما دفعني للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الحكومة الأسبق المهندس / إبراهيم محلب و أيضا الدكتور أسماة هيكل رئيس لجنة الإعلام و الثقافة فى مجلس النواب و ذلك بالمستندات وبرقم البلاغ 15729/2016، لأنني أرسلت الدراسات كاملة لكل منهما و أيضا إلى الرئيس بملفات مسجلة بعلم الوصول بتاريخ 6/7/2014 وللدكتور هيكل عن طريق رسالة على بريدة الإليكتروني بعد إتصال هاتفي بيننا وذلك بتاريخ 6/12/2014 . الدراسات جميعها عن الهيئة الوطنية للإعلام التشكيل و التمويل و ميثاق الشرف الإعلامي الذي لا أقول أنه تناص أو تلاص . بل سرقة علنية نصا و حرفا من تلك الدرسات القديمة و التي نشرتها أيضا بجريدة القدس العربي بتاريخ 6/7/2013 حينما طالب الفريق أول عبد الفتاح السيسي بميثاق شرف إعلامي ، ولأنني كنت فى حالة جهوزية كاملة أرسلت الميثاق للجريدة بعنوان " رسالة إلى الفريق عبد الفتاح السيسي . مشروع تطوير و ميثاق الشرف الإعلامي المصري " وقد اتصل بي العديد من الصحافيين و أخذوا المستندات . لكن واحدا لم ينشر خبرا واحدا . رغم أسبقيتي و بالتواريخ و الوثائق فى الملكية الفكرية لهذه المشروعات التي نشرتها فى آلاف الصفحات ككتب و دراسات مستقلة و إليكم بعض هذه الوثائق بالتريب

1/ صورة الملف بعلم الوصول إلى المهندس محلب و الرئيس السيسي

2/ صورة من الرسائل الإليكترونية للدكتور أسامه هيكل

3/ لينكات الجرائد والمواقع التي نشرت الدراسات و ملخصاتها

4/ حلقة بقناة النيل الثقافية كاملة عن المشروع بتاريخ 2013







http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319712

http://www.moheet.com/2012/08/15/1651871/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1.html#.WFunCbZ95ki



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=429119



http://www.alquds.co.uk/?p=60609

https://www.youtube.com/watch?v=4xxwIWolEjs



لدي العديد من الوثائق و المستندات التي تدل على عملية السطو . لكن القضية الأهم هنا ، هو كيفية قولبة الدراسات العلمية إلى دراسات أمنية . تمهيدا للسيطرة على الإعلام و تكميم الأفواه و التعرض المهين لحرية الرأي تحت مسميات براقة كلجنة الخمسين و الخبراء و الجلسات المغلقة التي كلفت الدولة ملايين الجنيهات ، رغم أنني قمت بكل ما قاموا به بتكلفة 2 جنيه و نص .. الرجاء التأكد من سوستة البنطالون .. فالفتق أصبح كبيرا ولا عزاء فى المواطنين

طلال سيف







