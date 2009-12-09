

رابح عبد القادر فطيمي

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 15:27

المحور: الادب والفن









كلب مسعور

يشتهي الدم

يصرخ.. يصيح

يضحك..يصفق

يرقص..

إسفحوا ..الدماء

إملؤا لأرض





انا ..أنا

من لم يعرف أنا

يرفع سببته

تطؤطئ الجنود

تغني له

سيدي..أنت ..أنت

محب الدما ء

يبتسم..

ينتشي

..ارتوي

ارتوي سيدي

هذا فلان ..وهذا فلان

..وهذا فلان

هذا كر. وهذا حيوان

وهذا خائن وهذا عميل

وأنت ..من أنت سيدي

يصيح ..يصرخ

يلعن

لم أرتوي إسفحوا الدما

أشتهي الدماء









