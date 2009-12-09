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عن الحب أتحدث ..


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 15:27
المحور: الادب والفن
    


عن الحب أتحدث ..
ليس الحب بكثرة الوصال و لا بكثرة السؤال ..
حين يصير الكلام كماء ساخن لا يشفي غليل ضمأ أثخن الروح جروحا حد الذبال ..
من ذاق شهقة خشوع في الصلاة أدرك شفرة العشاق ..
فما زاغ عن رب الصلاة و لو مزقت أحشاءه النبال ..
كذا الحب اهتمام و صدق و احترام و وقوف عند الفرائض ..
وكذا المستحبات والمكروهات وعند الحرام في الحب و عند الحلال ..
عرفتِ دينكِ فقومي للحب ثم تطهري ..
وتعالي نقيم صلاة القبل حتى نطبق على بعضنا سماوات الحلول في مدلهمات النزال ..
وادعي الله ان يتقبلنا في جنات اللذة .. عرفت فالزمي قد جاءك حديث الأبدال ..
إليكِ أكتب ..
***رضا الموسوي ***





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سليمان الهواري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - عن الحب أتحدث ..