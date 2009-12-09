

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 15:26

المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية









في بحث عن الدول الديكتاتورية التي تدعي الديمقراطية وجد الباحثون أن كلمة الديمقراطية وما يشابهها تتكرر كثير جدا

مفارقات : سياسية ..إسلامية ..

الدولة التي يحكمها ديكتاتور تكرر مقولات بذاتها في وسائل الإعلام ..كلمات رنانة مثل

دولة العلم والإيمان ... لديمقراطية لها أنياب (دولة الرئيس المصري السادات التي صارت ديمقراطيتها أنياب ومخالب وتعذيب في السجون وغير وصارت دولة العلم تُعلٌم في مدارسها الجهل والغش )

الزعيم القائد الملهم لن يسمح بالفوضوي والتعدي علي الديمقراطية و الحريات ...!!! أو بالتعدي علي إستقرار وأمان الشعب ..

مشروع المستقبل (مثلاً مشاريع فاشلة مثل تفريعة قناة السويس حديثاً ومشروع توشكي سابقاً ) وقس علي ذلك ما تردده وسائل إعلام الدول التي تنتهك الحقوق فما بالكم بالديمقراطية مثل زعيم كوريا الشمالية ..

الإسلام هو الحل عبارة رنانة تدغدغ مشاعر المؤمنين به حتي اليوم فكانت الملصقات وأحاديث الدعاة والشيوخ تُمجد العودة لعصر البداوة الإسلامي وإنتشر الحجاب علي أساس ديني فهو يصون عفة المرأة وباقي البروباجندا ومع إنتشار الحجاب إنتشر التحرش

تمجيد وتعظيم مظاهر وأقوال عصور الإسلام الأولي وتقديس السنة وأقوال من كتبوها

الحُكم بما أنزل الله من شرع ( الحكم بشرع الله) عبارة ضخمة جداً فالإله (الله) يعرف مصلحة الإنسان أفضل من معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والنتيجة ظهور الدول المحكومة بالإرهاب الإسلامي كما في دولة داعش السعودية وداعش العراق وداعش سوريا وشباب الصومال وقاعدة الطالبان ...

الإسلام الدين الأفضل لأنه الأكثر إنتشاراً في العالم والنتيجة عمليات إجرامية إرهابية تطول كل دول العالم بسبب هجرة و تكاثر المسلمين

أو ترديد مقولة الإسلام برئ بعد كل عمل إرهابي أو الإرهاب لا دين له ثم يتكرر نفس سيناريو الإرهاب من قبل مسلمين تشربوا تعاليم دينهم حتي الثمالة ليفجروا أنفسهم كما في البطرسية ( كنيسة قبطية)

أعتقد عندما يصمت الإسلاميون تماماً عن ترديد أوهام صلاحية دينهم كدستور وقانون وعلم وشرع وعلاج ومساواة وحقوق وحرية وووو و....ويعود الإسلام إلي أماكن عبادته دون تكرار صيحات الله وأكبر ( الله وأكبر صارت صيحة القتل والإرهاب والفزع )خاصة وقت الآذان بصوت مزعج مرتفع ثم ما يلي ذلك من تأسيس ورش ثقافة العلم والمعرفة حتي نفضح كذب المُشرٓع الذي يدعو إلي تطبيق شرع الله كأفضل إبداع أرسله الله للإنسانية ومنع كتابة عبارة الإسلام هو الحل أو قال رسول الله أو عن رسول الله (مثل قول عن عن رسول الله بتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية)

مقولة أخري تتردد ...خير أمة أُخرِجتْ للناس ...بدون تعليق

أو الإسلام كٓرّم المرأة

‏https://www.youtube.com/watch?v=bukOZ1YOveg

‏https://www.youtube.com/watch?v=XOj9_X8lrC4

إنقذوا الأجيال من خرافة الإسلام هو الحل وإمنعوا البروباجندا الإعلامية والثقافية والدينية الإسلامية تصحوا.