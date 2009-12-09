أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - عدلي جندي - مفارقة :سياسية ..إسلامية ..





اخر الافلام











المزيد.....

مفارقة :سياسية ..إسلامية ..


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 15:26
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    


في بحث عن الدول الديكتاتورية التي تدعي الديمقراطية وجد الباحثون أن كلمة الديمقراطية وما يشابهها تتكرر كثير جدا
مفارقات : سياسية ..إسلامية ..
الدولة التي يحكمها ديكتاتور تكرر مقولات بذاتها في وسائل الإعلام ..كلمات رنانة مثل
دولة العلم والإيمان ... لديمقراطية لها أنياب (دولة الرئيس المصري السادات التي صارت ديمقراطيتها أنياب ومخالب وتعذيب في السجون وغير وصارت دولة العلم تُعلٌم في مدارسها الجهل والغش )
الزعيم القائد الملهم لن يسمح بالفوضوي والتعدي علي الديمقراطية و الحريات ...!!! أو بالتعدي علي إستقرار وأمان الشعب ..
مشروع المستقبل (مثلاً مشاريع فاشلة مثل تفريعة قناة السويس حديثاً ومشروع توشكي سابقاً ) وقس علي ذلك ما تردده وسائل إعلام الدول التي تنتهك الحقوق فما بالكم بالديمقراطية مثل زعيم كوريا الشمالية ..
الإسلام هو الحل عبارة رنانة تدغدغ مشاعر المؤمنين به حتي اليوم فكانت الملصقات وأحاديث الدعاة والشيوخ تُمجد العودة لعصر البداوة الإسلامي وإنتشر الحجاب علي أساس ديني فهو يصون عفة المرأة وباقي البروباجندا ومع إنتشار الحجاب إنتشر التحرش
تمجيد وتعظيم مظاهر وأقوال عصور الإسلام الأولي وتقديس السنة وأقوال من كتبوها
الحُكم بما أنزل الله من شرع ( الحكم بشرع الله) عبارة ضخمة جداً فالإله (الله) يعرف مصلحة الإنسان أفضل من معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والنتيجة ظهور الدول المحكومة بالإرهاب الإسلامي كما في دولة داعش السعودية وداعش العراق وداعش سوريا وشباب الصومال وقاعدة الطالبان ...
الإسلام الدين الأفضل لأنه الأكثر إنتشاراً في العالم والنتيجة عمليات إجرامية إرهابية تطول كل دول العالم بسبب هجرة و تكاثر المسلمين
أو ترديد مقولة الإسلام برئ بعد كل عمل إرهابي أو الإرهاب لا دين له ثم يتكرر نفس سيناريو الإرهاب من قبل مسلمين تشربوا تعاليم دينهم حتي الثمالة ليفجروا أنفسهم كما في البطرسية ( كنيسة قبطية)
أعتقد عندما يصمت الإسلاميون تماماً عن ترديد أوهام صلاحية دينهم كدستور وقانون وعلم وشرع وعلاج ومساواة وحقوق وحرية وووو و....ويعود الإسلام إلي أماكن عبادته دون تكرار صيحات الله وأكبر ( الله وأكبر صارت صيحة القتل والإرهاب والفزع )خاصة وقت الآذان بصوت مزعج مرتفع ثم ما يلي ذلك من تأسيس ورش ثقافة العلم والمعرفة حتي نفضح كذب المُشرٓع الذي يدعو إلي تطبيق شرع الله كأفضل إبداع أرسله الله للإنسانية ومنع كتابة عبارة الإسلام هو الحل أو قال رسول الله أو عن رسول الله (مثل قول عن عن رسول الله بتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية)
مقولة أخري تتردد ...خير أمة أُخرِجتْ للناس ...بدون تعليق
أو الإسلام كٓرّم المرأة
https://www.youtube.com/watch?v=bukOZ1YOveg
https://www.youtube.com/watch?v=XOj9_X8lrC4
إنقذوا الأجيال من خرافة الإسلام هو الحل وإمنعوا البروباجندا الإعلامية والثقافية والدينية الإسلامية تصحوا.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عدلي جندي

إجمالي القراءات: 2,590,423
المقالات المنشورة: 775
- ظروف محمد والإرهاب الديني ..!!!!!
- الشعوب الإسلامية تبذل الغالي والنفيس علي الدين والنتيجة..!!! ...
- تعرّٓفْ علي إسلام اليوم ..!!
- قد جاوز المغيبين المدي (مراسم عزاء في العقل المصري).
- قد جاوز المغفلين المدي.
- قالوا عن ..الشيخ الشعراوي رضي الله عنه...!
- اللي علي راْسه داعش ..يحسس عليه..!
- مصائب قومُ عند قوم إسلام.
- مسرح عرائس..!!(الإسلام)
- وظيفة لله.. (الإسلام)
- لو لم يكن رسول لله.. هو ....!!
- الإسلام الشارد
- ترامبيزم( فيلم أمريكي)
- شرشحة إله ورسوله وأتباعهم..!!
- التبرير عقيدة ..(الإسلام).
- إسم داعش يختفي ..يبقي الحلم...؟
- يا ....أكّذبٓ خلق الله ؟
- طُغاة بحسب شرع الله.
- ما بين داعش والله.
- رصاصة في عقل الله....!!

المزيد.....


وكالة أنباء اليسار
- تقرير: تركيا بين مطرقة -داعش- وسندان -حزب العمال الكردستاني- ...
- لقاء تشاوري بين الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري يناقش مستج ...
- بالصور: قوات النظام البحريني تشتبك مع متظاهرين في سترة
- الآليات الأربع لإقصاء السكان: بيروت «تطرد» أهلها
- الرأسمالية تدمّر البيئة والفقراء يدفعون الثمن
- في طرف قلمي كلام بذيء
- عين الحلوة: اغتيال وقتلى
- لقاء مع د.فواز طرابلسي حول كتابه -الطبقات الاجتماعية والسلطة ...
- البحرين: مواجهات بين الشرطة وأهالي الدراز
- كيف تحذف رسالة واتس آب من جهاز المستقبِل قبل أن يقرأها؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- الجبهة الشعبيّة وإشكاليّة توحيد المعارضة التونسيّة / مصطفى القلعي
- المسار الثوري في فلسطين.. إلى أين؟ / نايف حواتمة
- الجبهة الشعبية في تونس :لاخيار سوى الاشتراك في الحكومة / زهير بوبكر
- كلمة في مؤتمر حزب مؤتمر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي / نايف حواتمة
- الجبهة اليسارية من منظور الإصلاحيين / المنصف رياشي
- كتاب نهضة مصر / عيد فتحي
- ثورة الخامس عشر من آذار في سورية: الانتقال من عفوية الثورة إ ... / حسان خالد شاتيلا
- حوار متمدن وعلمي وديمقراطي / محمود يوسف بكير
- ملف كامل عن اللقاء اليساري / الحزب الشيوعي اللبناني
- حول التيار الديمقراطي والديمقراطيون في العراق ... أيضا.. / موسى فرج

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - عدلي جندي - مفارقة :سياسية ..إسلامية ..