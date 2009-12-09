

سهيل نقولا ترزي

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 12:37

المحور: القضية الفلسطينية









يجب كشف الألاعيب والمخططات الشيطانية للكيان الصهيوني وعدم السماح له أن يستغل اعلاميا تصاريح زيارة الاماكن المقدسة بمناسبة اعياد الميلاد







قال سهيل نقولا ترزي مدير مؤسسة بيلست الوطنية أن عدد التصاريح التي منحتها الجهات الإسرائيلية للفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة حوالي 700 تصريحًا ولكن على ارض الواقع اقل من 150 تصريحا، على عكس ما أعلنته وسائل الاعلام الاسرائيلية بإصدار تسهيلا للتصاريح للعائلات المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد.







وقال موضحا إن من بين هذه التصاريح الكثير منها لأطفال صغار اقل من عشرة سنوات بدون اعطاء والديهم تصريح وهذا يعني بأنهم لا يستطيعوا زيارة الاماكن المقدسة بدون عائلاتهم، وأيضا الكثير من العائلات لم تعطى أي تصريح إلا لفرد واحد من العائلة مثل الام او الاب بدون باقي افراد العائلة وأيضا لا تستطيع بهذه المناسبة المجيدة ان تزور هذه العائلات الاماكن المقدسة، وتم رفض الكثير من هذه تصاريح الزيارة لكبار السن.







وأضاف إن هذا المخطط متبع منذ سنوات بأن العديد من الأطفال الذين حصلوا على تصاريح زيارة، لم يحصل ذويهم البالغين عليها، وأن العديد من الآباء أو الامهات لم تحصل زوجاتهم أو ازواجهم وأولادهم على التصاريح أيضًا، حيث كانت التوزيع مبرمج ومخطط بطريقة شيطانية حيث بهذه الطريقة منع الكثير من العائلات الفلسطينية المسيحية من زيارة الاماكن المقدسة ولم يبقى سوى بعض التصاريح لكبار السن الذين أيضا يحتاجون المساعدة من ذويهم الذي لم يسمح لهم لزيارة الاماكن المقدسة.











وان وسائل الاعلام الاسرائيلية التي ضخمت الحدث اعلاميا عن التسهيلات للفلسطينيين المسيحيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة مستغلة هذه المناسبة اعلاميا على المستويين المحلي والدولي، حيث قالت إن الحكومة الاسرائيلية اطلعت السلطة الفلسطينية والجهات المعنية في المجتمع الدولية على هذه السلسلة من الإجراءات.







ويلاحظ هنا بأن التصاريح المعطاة للفلسطينيين المسيحيين لبعض كبار السن والكثير من الاطفال الصغار وهم الذين يحتاجون المساعدة من ذويهم يتجاوزون 500 تصريحا والباقي تصاريح وهمية لعائلات خارج الوطن او من توفوا منذ فترة او لمن لم يتقدموا لطلب تصريح زيارة، وإسرائيل تستغل ذلك اعلاميا على المستوى المحلي الدولي بأنها دولة تكفل حرية العبادة.



اما الواقع فإسرائيل لم تعطي العائلات تصاريح زيارة للأماكن المقدسة إلا لمن ندر، لان الزوجة لا تسافر بدون زوجها لأنه لم يعطى تصريح زيارة له وأيضا الاطفال لا يسافرون لان ابويهم لم يحصلا على تصريح وأيضا الاب لا يسافر لان اطفاله وزوجته لم يعطيا تصاريح... وكبار السن والأطفال لا يستطيعوا السفر لزيارة الاماكن المقدسة لانهم يحتاجون مساعدة ذويهم وهكذا.



فرجاء على الجهات الفلسطينية المختصة عدم السكوت والرضوخ ويجب العمل بكل وضوح لكشف الألاعيب والمخططات الشيطانية لاسرائيل حتى لا تستطيع الاستفادة والعب على مبدأ حرية العبادة.