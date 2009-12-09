أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سهيل نقولا ترزي - ترزي: يجب كشف الألاعيب والمخططات الشيطانية للكيان الصهيوني وعدم السماح له أن يستغل اعلاميا تصاريح زيارة الاماكن المقدسة بمناسبة اعياد الميلاد





اخر الافلام











المزيد.....

ترزي: يجب كشف الألاعيب والمخططات الشيطانية للكيان الصهيوني وعدم السماح له أن يستغل اعلاميا تصاريح زيارة الاماكن المقدسة بمناسبة اعياد الميلاد


سهيل نقولا ترزي
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 12:37
المحور: القضية الفلسطينية
    


يجب كشف الألاعيب والمخططات الشيطانية للكيان الصهيوني وعدم السماح له أن يستغل اعلاميا تصاريح زيارة الاماكن المقدسة بمناسبة اعياد الميلاد



قال سهيل نقولا ترزي مدير مؤسسة بيلست الوطنية أن عدد التصاريح التي منحتها الجهات الإسرائيلية للفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة حوالي 700 تصريحًا ولكن على ارض الواقع اقل من 150 تصريحا، على عكس ما أعلنته وسائل الاعلام الاسرائيلية بإصدار تسهيلا للتصاريح للعائلات المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد.



وقال موضحا إن من بين هذه التصاريح الكثير منها لأطفال صغار اقل من عشرة سنوات بدون اعطاء والديهم تصريح وهذا يعني بأنهم لا يستطيعوا زيارة الاماكن المقدسة بدون عائلاتهم، وأيضا الكثير من العائلات لم تعطى أي تصريح إلا لفرد واحد من العائلة مثل الام او الاب بدون باقي افراد العائلة وأيضا لا تستطيع بهذه المناسبة المجيدة ان تزور هذه العائلات الاماكن المقدسة، وتم رفض الكثير من هذه تصاريح الزيارة لكبار السن.



وأضاف إن هذا المخطط متبع منذ سنوات بأن العديد من الأطفال الذين حصلوا على تصاريح زيارة، لم يحصل ذويهم البالغين عليها، وأن العديد من الآباء أو الامهات لم تحصل زوجاتهم أو ازواجهم وأولادهم على التصاريح أيضًا، حيث كانت التوزيع مبرمج ومخطط بطريقة شيطانية حيث بهذه الطريقة منع الكثير من العائلات الفلسطينية المسيحية من زيارة الاماكن المقدسة ولم يبقى سوى بعض التصاريح لكبار السن الذين أيضا يحتاجون المساعدة من ذويهم الذي لم يسمح لهم لزيارة الاماكن المقدسة.





وان وسائل الاعلام الاسرائيلية التي ضخمت الحدث اعلاميا عن التسهيلات للفلسطينيين المسيحيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة مستغلة هذه المناسبة اعلاميا على المستويين المحلي والدولي، حيث قالت إن الحكومة الاسرائيلية اطلعت السلطة الفلسطينية والجهات المعنية في المجتمع الدولية على هذه السلسلة من الإجراءات.



ويلاحظ هنا بأن التصاريح المعطاة للفلسطينيين المسيحيين لبعض كبار السن والكثير من الاطفال الصغار وهم الذين يحتاجون المساعدة من ذويهم يتجاوزون 500 تصريحا والباقي تصاريح وهمية لعائلات خارج الوطن او من توفوا منذ فترة او لمن لم يتقدموا لطلب تصريح زيارة، وإسرائيل تستغل ذلك اعلاميا على المستوى المحلي الدولي بأنها دولة تكفل حرية العبادة.

اما الواقع فإسرائيل لم تعطي العائلات تصاريح زيارة للأماكن المقدسة إلا لمن ندر، لان الزوجة لا تسافر بدون زوجها لأنه لم يعطى تصريح زيارة له وأيضا الاطفال لا يسافرون لان ابويهم لم يحصلا على تصريح وأيضا الاب لا يسافر لان اطفاله وزوجته لم يعطيا تصاريح... وكبار السن والأطفال لا يستطيعوا السفر لزيارة الاماكن المقدسة لانهم يحتاجون مساعدة ذويهم وهكذا.

فرجاء على الجهات الفلسطينية المختصة عدم السكوت والرضوخ ويجب العمل بكل وضوح لكشف الألاعيب والمخططات الشيطانية لاسرائيل حتى لا تستطيع الاستفادة والعب على مبدأ حرية العبادة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سهيل نقولا ترزي

إجمالي القراءات: 35,788
المقالات المنشورة: 33
- في ذكرى يوم الاستقلال: ترزي خيار المقاومة هو الكفيل بإجبار ا ...
- كلمة سهيل نقولا ترزي بأفتتاح المعرض الفني -كرامات- للفنان مح ...
- ترزي: يدين مسلسل الاقتحامات اليومية للمقدسات من قبل المستعرب ...
- خلال كلمة له -ترزي- شدد على توجيه البوصلة باتجاهها الصحيح نح ...
- في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني.. -مؤسسة بيلست- تطالب بحم ...
- ترزي : استشهاد حمدونة جريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال الصه ...
- سهيل ترزي: يهنئ الأسرى البلبول والقاضي بانتصارهم
- سهيل نقولا ترزي: كيان العدو الصهيوني يلجأ إلى حجج واهية لتبر ...
- ردا على تصريحات الرجوب.. ترزي العرب الفلسطينيون المسيحيون لي ...
- مَن يَحتل مَن
- في الذكرى ال68 للنكبة.. ترزي الشعب الفلسطيني مازال يعيش حالة ...
- باليوم العالمي للصحافة... ترزي: الاستهداف الإسرائيلي للصحفيي ...
- ترزي يهنئ ابناء الشعب العربي الفلسطيني بعيد أحد القيامة المج ...
- ترزي: في فلسطين لا يوجد أي نوع من التفرقة أو الاضطهاد بين ال ...
- خلال وقفة تضامنية... ترزي: الاحتلال يمارس سياسة عنصرية بحق ش ...
- سهيل ترزي :الاحتلال يحاول أن يجعل من المسجد الأقصى ذا سيادة ...
- ترزي: ان معجزة صمود الشعب الفلسطيني قّل نظيرها، وقد تعرضت لإ ...
- .خلال ندوة بعنوان-المصالحة بين مسارات المقاومة والتسوية-: تر ...
- ترزي: قرار المحكمة الصهيونية برفض نقل القيق جريمة إعدام منظم ...
- ترزي: كيفية الرد على الاحتلال الصهيوني من خلال العمليات النو ...

المزيد.....


أخبار عامة
- أمريكي يُسجن بالخطأ 31 عاما.. والتعويض 75 دولارا
- من هو التونسي أنيس عامري المشتبه به في عملية الدهس ببرلين؟
- العراق: 23 قتيلا على الأقل في تفجير ثلاث سيارات مفخخة استهدف ...
- المحكمة تقر بذنب كاراولوفا في محاولة الانضمام إلى منظمة إرها ...
- دراجات نارية روسية في أسواق الولايات المتحدة
- تفكيك خلية إرهابية تتبع تنظيم داعش في تونس
- -معجزة خارقة- تنقذ طفلا من الموت بعد غرقه 41 دقيقة
- مصر تنتظر الفصل الأخير في قضية تيران وصنافير
- شويغو يكشف عن نتائج استخدام أحدث الأسلحة الروسية بسوريا
- الاستيطان الإسرائيلي أمام مجلس الأمن

المزيد.....
كتب ودراسات
- سارتر والدور المزدوج فى الثقافة الصهيونية / حاتم الجوهرى
- تأملات فى المسألة اليهودية / جان بول سارتر- ترجمة د.حاتم الجوهرى
- قضية القدس بين بعديها الديني والسياسي / ماهر الشريف
- البنية[1]الاجتماعية وتحولاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة / غازي الصوراني
- معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئتين الفلسطينيين في ... / غازي الصوراني
- ما لنا وفلسطين ؟! - عبد القادر ياسين / سلسلة فلسطين العرب
- الخامس من حزيران ضياع الممكن في سبيل المستحيل / الفرد عصفور
- قطاع غزة -سفينة نوح- الفلسطينية / غازي الصوراني
- الطابع الطبقي لإسرائيل - مقال مترجم / اليسار الثوري في مصر
- ما مدى سريان القانون الدولي الإنساني في القدس الشرقية منذ ال ... / نسب أديب حسين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سهيل نقولا ترزي - ترزي: يجب كشف الألاعيب والمخططات الشيطانية للكيان الصهيوني وعدم السماح له أن يستغل اعلاميا تصاريح زيارة الاماكن المقدسة بمناسبة اعياد الميلاد