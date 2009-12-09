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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - رضا البطاوى - تأثير الفرد فى الجماعة





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تأثير الفرد فى الجماعة


رضا البطاوى
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 12:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


تأثير الفرد فى الجماعة :
يوجد نوعين من التأثير فى الجماعة هما :
1- التأثير العام ويراد به أن كل أب يمارس تأثيرا على أولاده وطبعا كل أم ومعهم كل معلم والدليل هو قوله تعالى بسورة الإسراء "وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ".
2- التأثير الخاص ويراد به القيام بدعوة الناس لدين معين أى مذهب محدد وهذا التأثير يسمى الإستجابة للدعوة ويمارس هذا النوع من التأثير عدة أفراد قلائل وهذه القلة المرادة تنقسم لفريقين :
أ‌- الفريق المسلم وهو ينقسم لجماعتين الأولى الرسل وقد انتهى عصرهم والثانية العلماء الذين يصلون للإسلام الحقيقى بعد تحريفه .
ب‌- الفريق الكافر وهو ينقسم لجماعتين الأولى زعماء الكفر مثل فرعون وهامان وقارون وأبى لهب والثانية ما يسمونهم المفكرين مثل فرويد وماركس ونيتشه وهم فى الإسلام جهلاء كما أننا جهلاء عندهم وفى تأثير أحدهم وهو فرعون قال تعالى بسورة الزخرف:
"فاستخف قومه فأطاعوه "





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رضا البطاوى

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - رضا البطاوى - تأثير الفرد فى الجماعة