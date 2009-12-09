

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:10

المحور: الادب والفن









الأغنية الوطنية الإيرانية "آذرآبادگان" (آذربايجان) غناء الفنان

الكبير داريوش - ترجمة عادل محمد



آذرآبادگان من: آذربايجاني

هل يمكن سماع ترنم آرس من دونك ؟

هل يمكن فهم معنى الوطن من دونك؟

الذي ينبض قلبه من أجل التجزئة،،

أتوجه إليه بحديثي هذا حتى يتذكر،،



آذربايجاني حياتي وروحي،،

ثمن دم آرس،،

ثمن دم آرس شريان إيراني،،



آذربايجاني يا رأس الوطن الأخضر،،

لا يمكن أن تنفصل إيران منك لحظة،،

تبقى أيامك في أمان وبعيد عن الأذى،،

يبقى ظهرك دون هزة مثل جبل سهند،،



فخر وسند إيراني،،

أرض الكبرياء ستّار خاني،،

الذي ينبض قلبه من أجل التجزئة،،

أوجه إليه حديثي هذا حتى يتذكر،،

آذربايجاني حياتي وروحي،،

ثمن دم آرس شريان إيراني،،

بيت شمس وزرادشت اعتبار الوطن،،



فخر وسند إيراني،،

أرض الكبرياء ستّار خاني،،



أقريبٌأو غريبٌ منك في الغربة وبعيد؟

لم أفقدك يا أرض الحب والشعر والحماس،،

هل يمكن سماع ترنم آرس من دونك؟

هل يمكن فهم معنى الوطن من دونك؟



فخر وسند إيراني،،

أرض الكبرياء ستّارخاني،،



الذي ينبض قلبه من أجل التجزئة،،

أتوجه إليه بحديثي هذا حتى يتذكر،،

آذربايجاني حياتي وروحي،،

ثمن دم آرس شريان إيراني،،

بيت شمس وزرادشت اعتبار الوطن،،



فخر وسند إيراني،،

أرض الكبرياء ستار خاني،،



فخر وسند إيراني،،

----------

ستّار خان: قائد ثورة الدستور الإيرانية وبطل قومي إيراني

شمس: شمس التبريزي.. شاعر صوفي فارسي

http://www.albawabhnews.com/678645

آذرآبادگان: آذربايجان إيران

ارس: نهر إيراني

سهند: جبل إيراني

----------

فيديو: أغنية "آذرآبادگان" (آذربايجان) للفنان الكبير داريوش

https://www.youtube.com/watch?v=yKzAg9oqte8

فيديو: الأغنية + صورة البطل القومي الإيراني ستّار خان

https://www.youtube.com/watch?v=YezZqFx9cek

----------

نص كلمات الأغنية بالفارسية

آذرآبادگان من

مگر بی‌تو می‌شود زمزمه ارس شنید

مگر بی‌تو می‌شود به معنای وطن رسید

آنکه دلش می‌زند نبض جدایی در باد

آنکه دلش می‌زند نبض جدایی در باد

با او سخن می‌گویم تا نگه دارد به یاد



آذرآبادگان من جان جانان من است

آذرآبادگان من جان جانان من است

قیمت خون ارس

قیمت خون ارس رگ ایران من است



ای سر سبز وطن آذرآبادگان من

از تو جدا یک نفس مبادا ایران من

از تو جدا یک نفس مبادا ایران من

روزگارت در امان دور از دست گزند

پشت تو بی‌لرزه باد همچنان کوه سهند

پشت تو بی‌لرزه باد همچنان کوه سهند



سر فراز یاور ایران من

پرغرور خاک ستارخان من



آنکه دلش می‌زند نبض جدایی در باد

با او سخن می‌گویم تا نگه دارد به یاد



آذرآبادگان من جان جانان من است

قیمت خون ارس رگ ایران من است

خانه شمس و زرتشت آبروی میهن است

خانه شمس و زرتشت آبروی میهن است



سر فراز یاور ایران من

پرغرور خاک ستارخان من



چه نزدیک تو باشم چه در غربت غریب و دور

تو را نمی‌دهم ز دست ای مرز عشق و شعر و شور

تو را نمی‌دهم ز دست ای مرز عشق و شعر و شور

مگر بی‌تو می‌شود زمزمه ارس شنید

مگر بی‌تو می‌شود به معنای وطن رسید

مگر بی‌تو می‌شود به معنای وطن رسید



سر فراز یاور ایران من

پرغرور خاک ستارخان من



آنکه دلش می‌زند نبض جدایی در باد

با او سخن می‌گویم تا نگه دارد به یاد

آذرآبادگان من جان جانان من است

قیمت خون ارس رگ ایران من است

خانه شمس و زرتشت آبروی میهن است

خانه شمس و زرتشت آبروی میهن است



سر فراز یاور ایران من

پرغرور خاک ستارخان من



سر فراز یاور ایران من