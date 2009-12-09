أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مارينا سوريال - الكسندرونا6





اخر الافلام











المزيد.....

الكسندرونا6


مارينا سوريال
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:10
المحور: الادب والفن
    


اثنى
يقولون ارفع عينك عن انطونيا ولكن كيف افعل وهل افعل بارادتى ما لاينبغى لى فعله؟ لم اسألهم لما فعلوا هذا بها وبى؟ كنت اعرف كل هذا منذ البداية ولكن قررت ووافقت ..تبتعد هى عنى يرسلوها مع اخريات للخارج هناك مرضى انها تداوى الجرحى والمتألمين ولكن تخاف ان تفعل معى ايضا حتى لا يحكموا عليها.
فى ذلك الكهف البعيد حيث اختارت الهرب منى كان سكناى معها بعيدا عن اعين المتربصين ..قالت لما لانرحل فحسب بعيدا لمن لا يعرفونا ولانعرفهم لما نبقى تحت اعين قد تحصد رؤوسنا ؟ اخبرتها اننى سيدهم وليس لها ان تخاف ..اين هربت مع من حملت كانت صورتها تطاردنى وانا مرذول اتوسل كلمة لمن بيده الامر فيطردونى بعيدا عن عينه اصدقائى يطرحوننى ارضا ومن جئت منها يتبرأون من رؤيتى ..
قالوا منبوذ يريد لنا الهلاك لقد نسوا ايام مجدى كيف صدقوا انطونيا ولم يعد منهم من يصرخ باسمى ..طرحت نفسى قائمتين حصانه ليستمع اليه نظرت الى عينيه لقد منعونى عنه اعرف ..انه يفضلنى يحب صوتى لانه يجمع من خلفه الشرق بينما هو بجنده عليهم القتال اعرف انه يغار احيانا فاجثو من امامه ولكن حينما اعود لهم سيعرفون من طردوا ونبذوا..

انطوليا تصرخ تنعتنى بالكاذب امامهم وتخبرهم بمن حملت؟ كان حلما استيقظ منه ..من قال انها هى لا لقد تركت وطافت من خلف عدوى، استمعت اليه وصدقته مالت الى افكاره وتركتنى من خلفها كانت تصرخ انه لك ولكن لا ليس لى من حملت وسارت من خلف عدوى ليس لى ..

اخيوس
نفسى مطاردة هالكة من كل صوبا لها عدو.. من باطن الارض من سمائها. حتى كرهت نفسى البقاء ..هل اترك لهم الكلمة من اجل عنيد لايريد سوى التحطيم ،كم واحد منهم اصبح عينيه ويديه ..يلطخون ثوبى بالدماء ..ليتنى عشت فى وقتا سابق ما سمعت فيه تلك الكلمات او ربما كنت سارحل من ارض الى ارض فى سلام حيث كلماتى ستجد لها السكينة..غدا يطلبون نفسى ساكون وسط اعدائى تلك اخر كلماتى لكل من اتبعنى وارشده عقله الى الحكمة لامزيدا من الدماء توقفوا عنها ولا تتوقفوا عن المعرفة اريدكم ابنائى تعرفون الحكمة والمعرفة وتتوارثوها هاكم خطابى مع ابنتى الكسندرونا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مارينا سوريال

إجمالي القراءات: 7,592,861
المقالات المنشورة: 525
- نبية2
- انفوشى
- الكسندرونا5
- نبية1
- الكسندرونا4
- الكسندرونا3
- ايام الكرمة الاخيرة
- ايام الكرمة36
- ايام الكرمة35
- ايام الكرمة34
- ايام الكرمة33
- ميراث كراهية المراة
- انتظر عودة
- ايام الكرمة32
- ايام الكرمة31
- ايام الكرمة30
- ايام الكرمة29
- الكسندرونا2
- ايام الكرمة28
- ايام الكرمة 27

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بروفايل| زكي طليمات.. رائد المسرح العربي
- برلمانيون غاضبون من شلل قبة التشريع
- ألبوم بيونسيه -ليمونيد- أفضل تسجيل لعام 2016
- هل تشعر بالنعاس كلما تقرأ؟ تعرف على السبب
- ديوان شعري جديد للشاعر أحمد العلي بعنوان -لافندر، أوتيل كالي ...
- -الشتاء الروسي- لأفضل العروض الموسيقية في رأس السنة
- الكاتبة العراقية ميسلون هادي تصدر روايتها الجديدة -جائزة الت ...
- صدر حديثًا -الدانوب يعرفني.. الوجهُ الآخر لسيرة الأنهار-
- ابن كيران?:? البلاد ما وقفاش
- البام يهزم البيجيدي في مواجهة جديدة لرئاسة جمعية رؤساء الجما ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مارينا سوريال - الكسندرونا6