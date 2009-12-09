

مارينا سوريال

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:10

المحور: الادب والفن









اثنى

يقولون ارفع عينك عن انطونيا ولكن كيف افعل وهل افعل بارادتى ما لاينبغى لى فعله؟ لم اسألهم لما فعلوا هذا بها وبى؟ كنت اعرف كل هذا منذ البداية ولكن قررت ووافقت ..تبتعد هى عنى يرسلوها مع اخريات للخارج هناك مرضى انها تداوى الجرحى والمتألمين ولكن تخاف ان تفعل معى ايضا حتى لا يحكموا عليها.

فى ذلك الكهف البعيد حيث اختارت الهرب منى كان سكناى معها بعيدا عن اعين المتربصين ..قالت لما لانرحل فحسب بعيدا لمن لا يعرفونا ولانعرفهم لما نبقى تحت اعين قد تحصد رؤوسنا ؟ اخبرتها اننى سيدهم وليس لها ان تخاف ..اين هربت مع من حملت كانت صورتها تطاردنى وانا مرذول اتوسل كلمة لمن بيده الامر فيطردونى بعيدا عن عينه اصدقائى يطرحوننى ارضا ومن جئت منها يتبرأون من رؤيتى ..

قالوا منبوذ يريد لنا الهلاك لقد نسوا ايام مجدى كيف صدقوا انطونيا ولم يعد منهم من يصرخ باسمى ..طرحت نفسى قائمتين حصانه ليستمع اليه نظرت الى عينيه لقد منعونى عنه اعرف ..انه يفضلنى يحب صوتى لانه يجمع من خلفه الشرق بينما هو بجنده عليهم القتال اعرف انه يغار احيانا فاجثو من امامه ولكن حينما اعود لهم سيعرفون من طردوا ونبذوا..



انطوليا تصرخ تنعتنى بالكاذب امامهم وتخبرهم بمن حملت؟ كان حلما استيقظ منه ..من قال انها هى لا لقد تركت وطافت من خلف عدوى، استمعت اليه وصدقته مالت الى افكاره وتركتنى من خلفها كانت تصرخ انه لك ولكن لا ليس لى من حملت وسارت من خلف عدوى ليس لى ..



اخيوس

نفسى مطاردة هالكة من كل صوبا لها عدو.. من باطن الارض من سمائها. حتى كرهت نفسى البقاء ..هل اترك لهم الكلمة من اجل عنيد لايريد سوى التحطيم ،كم واحد منهم اصبح عينيه ويديه ..يلطخون ثوبى بالدماء ..ليتنى عشت فى وقتا سابق ما سمعت فيه تلك الكلمات او ربما كنت سارحل من ارض الى ارض فى سلام حيث كلماتى ستجد لها السكينة..غدا يطلبون نفسى ساكون وسط اعدائى تلك اخر كلماتى لكل من اتبعنى وارشده عقله الى الحكمة لامزيدا من الدماء توقفوا عنها ولا تتوقفوا عن المعرفة اريدكم ابنائى تعرفون الحكمة والمعرفة وتتوارثوها هاكم خطابى مع ابنتى الكسندرونا







