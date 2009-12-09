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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرزاق عيد - تهديد (أخواني) لنا ب ( -حد الحرابة للمفسدين بالأرض- بالقتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ... أوالنفي من الأرض كمفسدين ... أو أن نكون مصلحين مثلهم !!!!.
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تهديد (أخواني) لنا ب ( -حد الحرابة للمفسدين بالأرض- بالقتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ... أوالنفي من الأرض كمفسدين ... أو أن نكون مصلحين مثلهم !!!!.
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرزاق عيد - تهديد (أخواني) لنا ب ( -حد الحرابة للمفسدين بالأرض- بالقتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ... أوالنفي من الأرض كمفسدين ... أو أن نكون مصلحين مثلهم !!!!.