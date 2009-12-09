

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:09

المحور: المجتمع المدني









ماذا يريد اعضاء مجلس محافظة كربلاء بعد كل هذا النهب والسرقة والفساد الادراير.

هل يريدون مثلا سرقة شبابيك الامام العباس بطرق دستورية؟.

هل يريدون نهب الذهب المرصع في قبر الامام الحسين؟.

هل يريدون ان يقولوا اننا حرمنا من واردات الزيارات الشعبانية والاربعينية وغيرها واصبحت جيوبنا خاوية؟ز

هل صحيح لايهمهم ان يقال عنهم انهم لصوص وحرامية ولا يقدسون حتى المكان الذي يعيشون فيه؟.

الصحة غائبة ومعلولة ومعظم الادوية تباع بالسر والذي يدخل المستشفى وهو مصاب بالزكام يخرج منها وهو مصاب بالاسهال وما تزال بنت حمود نايمة الضحى.

الكهرباء مثل البنت الحلوة الذين يتقدمون لها اكثر من خطيب فتقول لأمها "خليني افكر" وتصير عانس وهي بعده مافكرت.

اعضاء البلدية هناك مسرورين لمنظر النفايات وهي تغطي الشوارع ويهمس بعضهم"خلي ياكلون الاطفال عيني".

نفذت كميات كبيرة من الطين بعد ان بنيت فيها العديد من المدارس خصوصا تلك التي تطل على الشوارع العامة.

للامطار عقل يفكر فهي تهادن الاهالي في الصحو ولكنها تفيض عليهم المجاري عند سقوطها.

وهاهو عضو مجلس محافظة كربلاء ورئيس لجنة الصحة علاء الغانمي يؤكد ان"مجلس المحافظة اعرج لعدم امتلاكه لأي رؤية أو تخطيط مستقبلي لإدارة المحافظة لأنه متناحر سياسيا وهنالك انقسامات داخل المجلس أدت إلى فشله،وهو لا يمتلك لا في الماضي ولا في الحاضر أي تخطيط أو رؤية لإدارة المحافظة والإدارة متخبطة للغاية".

وأنني "متشائم جدا وغير متفائل بالمستقبل القريب وارى ان المجلس لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته اتجاه خدمة المواطن.

مادام انت متشائم احترم نفسك وقدّم استقالتك بعد ان تعرض كل هذا التناحر على الناس.

فاصل عبعوبي: عبعوب يقوم بتنظيف مرقد السيدة زينب، اكبر احمق يظن انك تدخل الجنة بافعالك هذه، لابارك الله فيك ايها المنافق الدجال.

اريد واحد ابن حلال يفهمني ليش عبعوب ذهب الى سوريا، هل من اجل تنظيف مرقد السيدة زينب ام له مآرب اخرى.

الله اعلم فالغيبة في هذه الايام حرام.

بعد كل هذا يقول زميلي الطيب عدنان طعمة " الموبايل في العراق (جهازجنسي)وملفات القضاء تروي انه فكك أخلاقيات العائلة العراقية.



