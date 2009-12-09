

مارينا سوريال

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:09

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات









سألنى فجفلت لم اتوقع ان يتذكر احد كلماتى اعتقدت انها محيت مع ما محى من كلماتى لكنه ذاكر جيدا اعلم..سيدفع ثمن هذا سيكون مطاردا مثلى ربما اشباح..

لقد نفضتنى عنها بعيدا ظلت تردد لايام امام الجميع انها لم ترانى وانا اسقط كنت نصف مستيقظة اراى وجوه غريبة حين سالتهم عنها صمتوا .لبعض الوقت اهتم بى اخوتى وجلس ابى بالقرب منى ..لا ادرى مالذى كسر ولكن لم استطع الاستقامة ظللت اشهر اصادق جبسى الابيض من حول نصف جسدى مع الوقت عاد هو محدثى الوحيد ..ولكن فعلت سامحتها كان عليه ان اسامح كثيرا لانى اخطات كثيرا ربما اكثر من اخريات كثيرات فعلت لذا سامحتها حتى اطلب انا ايضا السماح لكن قلبى ظل يحمل تلك الذكرة رغم انها رحلت منذ سنوات طويلة .هل احببتها ؟ لا لم افعل لم اعرف كيف يمكن ان تحب الام ..ولكن عرفت كيف لا اغضب ابى واحصل على ابتسامة من حين لاخر .

ولكنه رحل ايضا استيقظنا يوما على رحيله لم يعد الى البيت علمنا انهم فصلوه من عمله..

ولكن ماذنبى انا اتعرف اعتقدت اننى الفاعلة لان اخواتى رفضن التحدث معى بينما بقى معنا اخ واحد لم يتزوج كان الاصغر فى ا لصبيه فتركنا له كان حاقدا ولا يحب ابيه لانه ترك يتحمل كل هذا بمفرده وهو الموظف براتبه الهزيل فكيف سيزوج كل اخواته ..حاولن ان يعلمنى الابرة والتطريز ولكنى كنت اخبرهن ساغنى سافعل اسمعن صوتى نهرتى الكبرى صفعتنى ولا واحدة من بنات عائلتنا فعلت او قالت هذا لن تفضحينا ..بكيت .

اردت ان ارى الشارع بمفردى ولكن لم استطع الحصول على اكثر من مرافقة اختى الكبرى فى احضار طلبات السوق البسيطة بما يتناسب مع راتب اخى الهزيل ..كان يصرخ بنا ليلا مع الوقت كنت اراقبه يعود ليلا فتتدارك اختى الكبرى الموقف وتساعده على النهوض والوصول الى فراشه وتغلق عليه الباب جيدا لم افهم خفت ان اسال ان كان مريضا شعرت بالخوف والفرحة معا غضبت من نفسى لايام لانى شعرت بالفرحة فى ان يكون اخى مريضا وربما يرحل مثلما فعل ابى ويتركنا انا وشقيقاتى فلقد كانت اختى الكبرى افضل منهم انها لاتضربنى سوى عندما تخاف فقط انها مثلى ..بل كانت تقلبنى وانا نائمة حينما اكون مطيعة واساعدها طيلة اليوم صباحا ابتسم فى فراشى فى سرور لقدحصلت منها على قبلة دافئة.

لقد رحلت غاضبة قالت اننى لست شقيقتها عندماطاردوها مثلك لتجيب عن حوارتهم اوصدت بابها كتبوا انها ماتت وحيدة فى ونفس البيت بعد ان ترك الجميع ورحل الاهى ..ربما كرهتنى لانها ظلت وحيدة ولم تحصل على زوج اطفال مثل الباقيات.

تحية كانت اجملهن فكيف تبقى بمفردها ؟ اتعرف فكرت اننى المخطئة منذ زمن كان هناك احدهم يطرق بابها ربما صدق ما كتبتموه انتم عنى وعن رفاقى..

كانوا افضل الجميع افضلهم رائف لقد رحل داخل سجونهم قالوا انه سىء ارهابى قاتل لم افهم كل ما اعرفه ان رائف لايقتل حشرة لم تعرفه انت كما فعلت انا انه لايقتل لايجيد سوى نحت الجمال ..لم يتبقى من تماثيله سوى ما استطعت تهريبه ..لم افعل لاجل الفن بل لاجلى ..كنت اراها جمالا لما يموت لجمال ..فيما مضى كنت ومن معى نعرف الفرق ؟انا لاافهمه ولكن اعرفه عندما اراه ..انه هنا سأسلمها لك لاتنظر هكذا لقد اتيت الى هنا واخترت ان تكون لامعا ..لاتعرف الالم الذى اعانيه فى الليل ..