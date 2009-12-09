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سبحان الله


محمد العدناني
الحوار المتمدن-العدد: 5378 - 2016 / 12 / 21 - 23:52
المحور: الادب والفن
    


سبحان
الله سبحان من انزل القران في رمضان
وأمن من خوف وأطعم كل جوعان
يرحم شعب العراق من هذا الطوفان
ودجلة والفرات وبابل ووادي الرافدان
في سيحان لحلامي كل شعبان
مدرستي وملعبي وصلاتي وقأت القرآن
مضى العمر في الغربة خارج الأوطان
كان يأتي عيد الفطر وكل فرحان
اليوم تمر الأوقات وكل بين نائم ونعسان
العامل والفلاح يسعى للعيش تعبان
ربي بحق هذا الشهر انني حيران
متى يحل السلام ويرتاح الأنسان





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محمد العدناني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد العدناني - سبحان الله