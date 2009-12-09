

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 5378 - 2016 / 12 / 21 - 23:52

المحور: الادب والفن









1

في سفرتي الأخيرة إلى مراكش، عدتُ منها إلى السويد عن طريق أوسلو. بجانبي، كانت تجلس امرأة مغربية في أربعينيات عمرها. عرّفتني بنفسها، أنها مضيفة أرضية تقيم في أوسلو من نحو ثلاثة عقود وزوجها نرويجي. عندما عرفت أنني سوري، راحت تبحلق في هيئتي بحثاً عن اللحية المخضبة بالحنة الحمراء والجلباب الأفغاني الأسود.

حان موعد تقديم الطعام للركاب، فكان مناسبة للدردشة مع جارتي عن المطبخ المغربي. عند ذلك، أعلمتها أنني متزوج من بنت بلدها ومدينتها. وأضفت، بأن أم ولدي تعلمت طهي المأكولات السورية. ولكن الأخت هزت رأسها، مغمغمة بما معناه أنها لا تعرف عن سورية سوى كونها بؤرة لداعش والإرهابيين. ثم جاء دورنا لإختيار وجبة الطعام، فطلبَ كلانا سندويش دجاج مع سلطة. ثم أتبعتُ ذلك بالطلب من المضيفة قدحَ نبيذ أحمر. جفلت جارتي عندئذٍ، وعادت تبحلق فيّ بدهشة. قلت لها مازحاً، أنّ النبيذ يفتح الشهية. فأجابتني، أنها لا تشرب الخمرة كونها محرّمة على المسلمين!



2

الطائرة المتجهة من ستوكهولم إلى مراكش، أقلعت بنا ظهر يوم السبت. ولأن عطلة رأس السنة لم تبدأ بعد، فقد كان ثمة مقاعد فارغة في الجانب الخلفي من الطائرة. بدا النعاس على ابني الصغير مباشرةً بعد تقديم وجبة الغداء، فطلبت منه أن يرافقني إلى التواليت. هناك في مؤخرة الطائرة كان أحد الدببة متمدداً بطوله على مقاعد ثلاثة، فما أن سمعني أتكلم باللهجة السورية حتى جفل وكأنما لدغه عقرب. لما خرجنا من التواليت، كان الدب بإنتظاري وهو واقف مع امرأته المغربية يكلمها باللهجة العراقية. وراح يلمس على مؤخرتها، فيما نظرته تقول لي: " أنظروا ماذا نفعل بنسائكم، أيها النواصب! ".

بعد مضي بعض الوقت، إذا بالدب المطبّر يحضر رفقة امرأته ليجلسا خلفنا تماماً. وعلى الأثر بدأ بالإزعاج من خلال هز مقعدي، بحجة النهوض والقعود. قبيل وصول الطائرة للأجواء المغربية، جاء المضيف بأوراق إستمارة فوزعها علينا بغية تعبئتها. وصلنا بالسلامة إلى مطار مراكش ودخلنا من ثم إلى الصالة، لكي نمر أولاً على الأمن. وإذا بالدب المطاربي يعلو صوته متحولاً إلى الجعير، وهو يصرخ بضابط الأمن: " يا أخي، آني جيت تعبان تلفان وما كَدرت أعبي الاستمارة، عبيها أنت الله يرضى عليك! ". لم أستطع هذه المرة ضبط نفسي، فقلت لجاري المغربي بصوت عالٍ: " هؤلاء من جعلوا العراقيين يترحمون على أيام صدّام.. ". ألتفت الدب إلى ناحية الصوت وأخذ يدمدم، إلى أن أبعده الضابط بشدة: " إذهب واملأ الإستمارة بنفسك، فأنا لستُ مستخدماً لديك!! ".



3

عديلي، مضى بنا في سيارته من مدخل المطار، المزين بالصباريات الرائعة وغيرها من الأزهار والورود. ثم شاء أن يطيل الطريق عبر جولة بانورامية، لكي أعاين التغيرات الطارئة على مراكش خلال الشهرين المنصرمين. مررنا في شارع محمد السادس، المنار بشكل مبهر لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، وصولاً إلى أسوار المدينة القديمة عند مجمع فنادق المأمونية. الطرقات، أضحت تضاء بمصابيح كبيرة على شكل ثريا أنتيكية، كما أن الأرصفة أحيطت بأعمدة أنيقة، نحيلة وقصيرة. التماثيل والنصب، متناثرة في الساحات والمساحات الخضراء، المزهرة. كل هذه الأشياء الجميلة، أستحدثت بمناسبة مؤتمر المناخ الدولي وما تبعه من مهرجانات سينمائية وثقافية.

بعد إستراحة ساعتين في صالة المنزل، مضيتُ هذه المرة مع ابن حماي على دراجته النارية إلى مقهى شعبي يقع بالقرب من باب الخميس. طريقنا، كان يشق الأزقة الضيقة المهيمن عليها الأقواس والقناطر الأثرية. إلى أن رأيتنا في خضم الشارع العريض، الذي يسير بموازاة نهر أسيل ( يدعونه باللهجة المحلية: الوادي ). كان الجوّ مغيماً، ثم بدأ المطر يهطل بشكل خفيف. عبرنا الجسر الصغير إلى الضفة الأخرى من النهر، فمررنا بإزاء أسوار الحي السكني الحديث، آلطين. الفيلات والعمارات، يتخللها الأشجار المثمرة والنخيل وعرائش المجنونة وغيرها. ثمة في المقهى، ألتقينا مع صديق عزيز حيث رحنا نتبادل الأحاديث على وقع قرقرة الأركيلة ( الشيشة ). ومع أنني أحوز في السويد على أركيلة، فإن متعة التدخين لا تحلو لي إلا في مقاهي المدينة الحمراء!