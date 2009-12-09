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سبات المراقبة


حسام جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5378 - 2016 / 12 / 21 - 23:52
المحور: الادب والفن
    


لا يمتلك شيء بإرادته إلا تصويب النظر للناس و آراءهم
معتقداتهم ......مشاكلهم ..... ملابسهم
يجلس على ذاك الكرسي أمام منزله منذ الصباح و لا يستسلم للدخول إليه إلا عند منتصف الليل
يخفي ملامح وجهه بنظارة شمس في عز الشتاء
تبارك الغيوم شعره الطويل فيرتدي قبعة ليتدلى كرشه المصون مكونا طبقات من الاستفسار عن الجيران و ملكات جمال المنطقة ذوات الحجاب الأسود !!!!!
يتارجح في نظراته نحو الغرباء يجتمع حوله شباب صغار الأعمار يتكلم معهم بمكنونات نفسه و ذكرياته .
لا أعرف من أين جاء بكل تلك الذكريات و هو لم يعش فيها و لم يدركها بنشوته العقليه !!!
دورة ذكرياته تبدأ بدرجات سلم الطابق الثاني و تنتهي على ذاك الكرسي الخشبي ليبدأ ذكرى جديده عند صعوده مجددا عبر السلم ليلا و هكذا تمر به السنوات و الأحلام تتحرك من تحته الامال و تزحف خلفه البنايات الجديده و مبنى منزله العتيق الواسع لا يسكنه أحد !!!
لم يسمح لنفسه أن يشاركها أحد في المبنى أو الكرسي .

أنزل للذهاب إلى الجامعه في السابعه صباحا لاراه يحد النظر إلى المدى يداعب صباحه بأخبار الشرق الأوسط أو bbc من خلال راديو صغير يحمله في يديه
لم يكتفي بسماع أخبار المنطقه بأكملها فأخذ بسماع أخبار العالم الكبير !!!
أمر غريب أن تراقب الجميع و تجمعهم في قربك لتدرك لاحقا أن الجميع يراقبك وحدك .
لم يسمع أصوات الأطفال في سباته
لم يعوض اختفاءهم بصوت حيوان أليف
لازال لا يتزحزح عن ذاك الكرسي
يمعن النظر في القادم و الذاهب
السائر و القاعد
المتزوج و المطلق
الحبيب و الغريب
عرف كل شيء بمجرد سكونه على الكرسي
لم ندرك فوضويه الحياة و نحن نتحرك
تختلط علينا الرؤى !!!
اردك كل شيء و عرفه في سبات منقطع النظير
حل للجميع مشاكلهم و لكنه في هذا السبات نسى مشاكله و لم يفعل شيئا سوى المراقبه !!!!

السكون جعله جامد مع نفسه متحرك مع مشاكل الآخرين و همومهم
الفوضى لم يعرفها لذلك أصبح وحيدا مع ذاته متفاعلا مع المحيط .
لا زال يرقد فوق ذاك الكرسي و انا اكتب عنه الآن و لا زال في سبات المراقبه !!!!؟





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حسام جاسم

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