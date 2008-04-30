وادي القرى في بلاد الشام وليس في الحجاز



عمر سلام

الحوار المتمدن - العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 09:54

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني

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وادي القرى في بلاد الشام وليس في الحجاز

من الأماكن المهمة التي يرد ذكرها في السيرة الإسلامية. وهو من أكثر الأماكن الذي اثار جدلا واسعا. فاين يقع هذا الوادي؟ ومن كان يسكنه؟ ولماذا ذكر كثيرا في السيرة الإسلامية؟

اغلب المؤشرات تدل على انه يقع في بلاد الشام وسمي بذلك لكثرة القرى التي فيه، وهو موطن قبائل قيس عيلان ومنها فزارة وبدر وفيه أيضا قبيلة ربيعة وهو موطن قبيلة عذرة التي نشأ فيها الحب العذري. ومنه كان ينقل التجار الزيت الى المدينة. ومناطق الزيت تاريخيا هي بلاد الشام والمشهورة الى بزيت الزيتون.

وفي وادي القرى كثر المغنين وهذا دليل على حياة الاستقرار والرفاه. وفيه الوادي التي تحفر بيوته في الحجر وهذا دليل على حضارات عريقة كانت قائمة فيه وعلى الاغلب انها حضارة الانباط.

ونقل مكان هذا الوادي في السيرة الإسلامية الى قرب المدينة في الجزيرة العربية، وهذا جزء من سرقة الأمكنة في سيناريو السيرة الإسلامية.

وفي علم الجريمة ليست هناك جريمة كاملة، حيث تبقى بعض الاثار الدالة عليها. والتي تؤدي في نهاية المطاف الى الوصول الى الحقيقة.

لماذا سمي وادي القرى؟

من معجم البلدان (قال أبو المنذر: سمي وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرىً منظومة)

اذن القرى المنظومة تدل على ان هناك حضارة مدنية قائمة فالتطور السكاني والعمراني يدل على ازدهار هذه المنطقة والتي تتوفر لها كل أسس الاستقرار من زراعة وري وكل متطلبات الحياة.

بعد وادي القرى عن المدينة

من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب (ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى، وبينها وبين المدينة عشرة أيام)

ومن كتاب التنبيه والإشراف (ثم سرية عمرو بن العاص في جمادى الآخرة إلى ذات السلاسل وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام)

اذن وادي القرى في الكثير من المصادر قيل انه يبعد عن المدينة في طريق الشام مسيرة 10 أيام. والجمل يستطيع أن يسير مسافة 144 كم في حوالي 10 ساعات ويقطع مسافة 448 كم في حوالي 3 أيام، ويستطيع أن يحمل من 200 – 300 كغ على ظهره أثناء السفر.

أي ان مسيرة 10 أيام تعدل تقريبا 1300 كم والمسافة بين دمشق والمدينة إذا كانت عن طريق تبوك ومن بعدها للأردن من منفذ حالة عمار قد تصل المسافة حتى دمشق ما بين 1200 كم إلى 13000 كم.

هذا يعني ان وادي القرى هو في بلاد الشام.



الأماكن الدالة عليه

في القصة التالية لمعركة ذات السلاسل وراء وادي القرى يأمر الرسول من عمرو بن العاص ان يستعين بأهالي قرى قرب دمشق وهي بلي وعدرة وبلقين (وأمره أن يستعين بمن به من بلى وعدرة وبلقين)

من نهاية الأرب في فنون الأدب

(ذات السلاسل

وهي وراء وادي القرى، وبينها وبين المدينة عشرة أيام، وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة. وسبب بعث هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار، ومعهم ثلاثون فرسا، وأمره أن يستعين بمن به من بلى وعدرة وبلقين، فسار الليل وكمن النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين، وعقد لواء، وبعث معه سراة المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمرو، وأن يكونا جميعا ولا يختلفا، فلحق بعمرو؛ فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت على مددا، وأنا الأمير، فأطاع له بذلك أبو عبيدة، وسار حتى وطئ بلاد بلى، ودوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عدرة وبلقين، ولقى في آخر ذلك جمعا، فحمل عليهم المسلمون، فهربوا في البلاد وتفرقوا، ثم قفل وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما غزاتهم.)

وفي ذكر سرية زيد بن حارثة الى جذام في كتاب التنبيه والإشراف يذكر ان وادي القرى يقع مما يلي بلاد فلسطين.

(ثم سرية زيد بن حارثة أيضاً في جمادى الآخرة أيضاً، إلى جذام بحسمى وحسمى وراء وادي القرى مما يلي بلاد فلسطين من أرض الشام.

ثم سرية زيد بن حارثة أيضاً في رجب إلى وادي القرى لاجتماع فزارة هنالك، فقامت بالحرب أم قرفة، فانصرف زيد راجعاً.)

وفي كتاب خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة يذكر مدينة الرملة في فلسطين قرب وادي القرى

(قال عبيد بن شرية: إنَّه لمّا أهلك الله عاداً الأولى والآخرة، خلفت ثمود بعدهم فانتشروا في البلاد واثاروها وتكبروا، وساروا في الأرض بغير الحق، وعبدوا الأصنام. وكانت منازلهم بالحجر -وهو وادي القرى إلى رملة فلسطين -ما بين الحجاز والشام)

وفي معجم البلدان يذكر الكاتب الرحبة في جنوب سوريا الحالية

(والرُحبة ناحية بين المدينة والشام قريبة من وادي القُرى عن نصر، وقال لي الصاحب الأكرم أحسن الله رعايته في طرف اللَجاة من أعمال صلْخد قرية يقال لها الرُحبة.)

وفي خريدة العجائب وفريدة الغرائب يذكر الكاتب البيوت المحفورة بالصخور

(ووادي القرى وهو حصين بين الجبال وبه بيوت منقورة في الصخور)



وكتاب الأغاني يذكر تجارة الزيت من وادي القرى للمدينة

(حكم بن يحيى بن ميمون وكان أصله من الفرس وكان جمالا ينقل الزيت من وادي القرى إلى المدينة)

القبائل في وادي القرى

من كتاب صبح الأعشى

(ومن قبائل قيس أيضا بنو غطفان بن قيس عيلان قال في العبر وهم بطن متسع كثير الشعوب والبطون قال وكانت منازلهم مما يلي وادي القرى وجبلي طيء)

ومن كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشاق

(زهير بن أبي سلمى بضم السين صاحب المعلقة نشأ في قومه بني ربيعة بوادي القرى)

ومن كتاب معجم البلدان

(وادي القرى والحِجْر والجنَاب منازل قضاعة ثم جُهَينة وعذرة وبلي)

اذن في وادي القرى تقطن قبائل غطفان من قيس عيلان ومنها فزارة وبدر وبني ربيعة وقضاعة ومنها جهينة وعذرة وبلي.

ويذكر ان سوق عكاظ كان في ارض قيس عيلان وهذا منطقي نظرا لاستقرار الحياة في وادي القرى وكثرة الجمهور نظرا لكثرة القرى المتراصفة بجانب بعضها وهذا مما يتيح تبادل تجاري واسع وكثرة عمليات التبادل التجاري. وهناك مؤشر على ان سكان يثرب هم من الانباط. وهذا يدل على ان الأماكن المترابطة مع بعضها وهي يثرب ووادي القرى وسوق عكاظ هم في جنوب بلاد الشام. وعندما كتبت السيرة الإسلامية وجعل مركزي الاحداث فيها مكة والمدينة تمت سرقة الأسماء السابقة التي تدل على وادي القرى ويثرب.

والقول التالي للجاحظ في كتابه الرسائل فيه صورة عن الواقع الديني وهذا الواقع يفسر الغزوات الدينية المتتالية على وادي القرى التي غلب عليها الطابع اليهودي والتي قسم منها قاوم الدعوة المسيحية الاريوسية التي اخذت تنتشر في تلك الفترة. وهذا ما يفسر تكرار اسم الوادي في السيرة الإسلامية لاحقا.

يقول الجاحظ

(أن العرب كانت النصرانية فيهل فاشية، وعليها غالبة، إلا مضر، فلم تغلب عليها يهودية ولا مجوسية، ولم تفش فيها النصرانية، إلا ما كان من قوم منهم نزلوا الحيرة يسمون: العباد، فإنهم كانوا نصارى، وهم مغمورون مع نبذ يسير في بعض القبائل. ولم تعرف مضر إلا دين العرب، ثم الإسلام.

وغلبت النصرانية على ملوك العرب وقبائلها: على لخم، وغسان، والحارث بن كعب بنجران، وقضاعة، وطي، في قبائل كثيرة، وأحياء معروفة. ثم ظهرت في ربيعة فغلبت على تغلب وعبد القيس وأفناء بكر، ثم في آل ذي الجدين خاصة.

وجاء الإسلام وليست اليهودية بغالبة على قبيلة، إلا ما كان من ناس من اليمانية، ونبذ يسير من جميع إياد وربيعة. ومعظم اليهودية إنما كانت بيثرب وحمير وتيماء ووادي القرى، في ولد هارون، دون العرب.)



المراجع

1- معجم البلدان لياقوت الحموي

2- الرسائل للجاحظ

3- صبح الأعشى لأحمد بن علي القلقشندي

4- تزيين الأسواق في أخبار العشاق لداوود الانطاكي

5- الأغاني لابي الفرج الاصفهاني

6- التنبيه والإشراف للمسعودي

7- نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري

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